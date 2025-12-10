Công ty Phố Vinh trúng gói thầu hơn 6 tỷ đồng tại Ký túc xá ĐHQG TP HCM

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phố Vinh vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 6,1 tỷ đồng tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM. Đây là một trong chuỗi các gói thầu đơn vị này trúng trong năm 2025.

Ngày 20/11/2025, Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM, ông Tăng Hữu Thủy, đã ký Quyết định số 823/QĐ-KTX&ĐTĐH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây lắp Duy tu, sửa chữa, chống thấm và sơn mới lại bên trong phòng ở sinh viên tòa nhà A2, A3, A10, A18, H1-H2, (G3) H4, (G4) H3; Hành lang cầu thang tòa nhà A18 Ký túc xá khu A.

Quyết định số 823/QĐ-KTX&ĐTĐH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01. Nguồn: MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phố Vinh (Công ty Phố Vinh) với giá trúng thầu là 6.153.403.973 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 6.480.634.058 đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 5%, tương đương hơn 327 triệu đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 75 ngày.

Đối thủ "rơi rụng" vì hồ sơ năng lực và giá

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 09:55 ngày 10/10/2025 và Báo cáo đánh giá E-HSDT số 111/2025/BCĐG-TA ngày 11/11/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Trường An, gói thầu này thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng TTPCONS, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phố Vinh và Công ty Cổ phần An Bình Cons.

Kết quả đánh giá cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng TTPCONS đã dừng bước ngay tại vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm. Cụ thể, theo báo cáo đánh giá, nhà thầu này kê khai Hợp đồng số 02/SUB/VSTAR/TTP-IWF (công trình cấp III) không đáp ứng yêu cầu về cấp công trình (yêu cầu cấp II). Ngoài ra, đối với Hợp đồng số D.23.012-01/TPNC/016, nhà thầu không đính kèm tài liệu chứng minh (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn...). Mặc dù Bên mời thầu đã có văn bản yêu cầu làm rõ, nhưng đến hết thời hạn, nhà thầu không cung cấp tài liệu bổ sung. Do đó, E-HSDT của TTPCONS bị đánh giá không đạt.

Đối thủ còn lại là Công ty Cổ phần An Bình Cons đã vượt qua bước đánh giá kỹ thuật. Tuy nhiên, tại bước đánh giá tài chính, giá dự thầu của đơn vị này là 6.221.415.311 đồng, cao hơn giá dự thầu của Công ty Phố Vinh (6.153.403.973 đồng). Vì vậy, Công ty An Bình Cons xếp hạng 2 và không được lựa chọn.

Năng lực của Công ty Phố Vinh

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phố Vinh được thành lập ngày 14/09/2009, có trụ sở chính tại 105A/8 Hồ Thị Kỷ, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tấn Trạng.

Theo dữ liệu thống kê đấu thầu, Công ty Phố Vinh đã tham gia 53 gói thầu, trong đó trúng 48 gói, trượt 5 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 131 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này lên tới hơn 90%, một con số rất ấn tượng trong ngành xây dựng.

Đáng chú ý, năm 2025 được xem là năm "bội thu" của Công ty Phố Vinh khi liên tiếp trúng thầu các dự án sửa chữa, cải tạo tại các cơ sở giáo dục lớn. Chỉ tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 6 gói thầu và trúng tới 5 gói.

Cụ thể, ngoài gói thầu hơn 6,1 tỷ đồng tại Ký túc xá ĐHQG-HCM vừa trúng, trước đó vào tháng 8/2025, Phố Vinh trúng gói thầu "Cải tạo, sửa chữa và cung cấp lắp đặt thiết bị Nhà học Thể dục thể thao đa năng – Cơ sở Thủ Đức" do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mời thầu với giá hơn 6,08 tỷ đồng.

Tháng 1/2025, trong vai trò liên danh chính (Liên danh Phố Vinh – Phúc Tấn – Điền Kim), nhà thầu này cũng trúng gói thầu "Sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh và mua sắm trang thiết bị học tập công trình nhà C" tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với giá trị lên tới hơn 12,8 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2025, Phố Vinh trúng gói thầu thi công xây dựng công trình tại Trung tâm Ngôn ngữ, Công nghệ thông tin và Đào tạo nghiệp vụ với giá hơn 2,4 tỷ đồng và gói thầu tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phú Gia Hưng trị giá gần 1,7 tỷ đồng.

"Gương mặt thân quen" tại các trường Đại học

Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Phố Vinh có mối quan hệ hợp tác rất chặt chẽ với các đơn vị trong khối giáo dục đại học. Đặc biệt là Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh. Tại đơn vị này, Công ty Phố Vinh đã tham gia 20 gói thầu và trúng tới 17 gói (chiếm tỷ lệ 85%). Tổng giá trị trúng thầu tại đây lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), nhà thầu này cũng tham gia 6 gói và trúng 5 gói với tổng giá trị hơn 27 tỷ đồng.

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại các chủ đầu tư quen thuộc với tỷ lệ trúng thầu rất cao, trong khi tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở nhiều gói thầu không lớn, đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự trên thị trường đấu thầu xây lắp hiện nay.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đề cao nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc các nhà thầu "quen mặt" liên tục trúng thầu là hiện tượng cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ để đảm bảo nguồn vốn đầu tư công và nguồn thu hợp pháp của các đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng hiệu quả nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.