Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Vượt qua 3 đối thủ nhờ lợi thế về kỹ thuật và giá, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Song Hân vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 9,1 tỷ đồng tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM. Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 5 của nhà thầu này trong năm 2025, nối dài chuỗi trúng thầu từ Khánh Hòa đến Đồng Nai.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 19/11/2025, ông Tăng Hữu Thủy, Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM đã ký Quyết định số 819/QĐ-KTX&ĐTĐH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 xây lắp: Sửa chữa chống thấm, đường ống thoát nước mưa ngoài nhà, sơn mới lại bên ngoài tòa nhà A1, A2, A3, A11, A4, A7, A9, A12 Ký túc xá Khu A.

Quyết định số 819/QĐ-KTX&ĐTĐH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 xây lắp: Sửa chữa chống thấm, đường ống thoát nước mưa ngoài nhà, sơn mới lại bên ngoài tòa nhà A1, A2, A3, A11, A4, A7, A9, A12 Ký túc xá Khu A. Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc dự toán mua sắm cùng tên, có giá gói thầu là 10.169.124.885 đồng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Song Hân (Công ty Song Hân) với giá trúng thầu 9.161.794.333 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày. Tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 9,9%, một con số khá ấn tượng trong bối cảnh đấu thầu hiện nay.

Để có được chiến thắng này, Công ty Song Hân đã vượt qua 3 đối thủ cạnh tranh. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 11/2025/SM ngày 07/11/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại Sao Mai lập, nguyên nhân thất bại của các nhà thầu khác chủ yếu nằm ở vấn đề kỹ thuật.

Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhân Hải Thiên bị đánh giá không đạt về kỹ thuật do biện pháp tổ chức mặt bằng công trường thiếu sót, không thể hiện các mũi thi công cho các khối nhà; thiếu bản vẽ hoặc hình họa biện pháp thi công cho các hạng mục quan trọng như xử lý tường cũ, sơn lan can...

Tương tự, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Nội thất Đất Phương Nam cũng dừng bước ở bước đánh giá kỹ thuật vì không có thuyết minh và bản vẽ thể hiện mũi thi công; thiếu bản vẽ biện pháp lắp dựng giàn giáo và quy trình xử lý tường cũ.

Đối thủ "nặng ký" nhất là Liên danh Phước Khang - Dhhome đã vượt qua bước kỹ thuật và được mở hồ sơ tài chính. Tuy nhiên, với giá dự thầu sau giảm giá là hơn 9,4 tỷ đồng, Liên danh này xếp hạng 2, nhường bước cho Công ty Song Hân với mức giá cạnh tranh hơn (hơn 9,1 tỷ đồng).

Hành trình trúng thầu liên tục và năng lực dàn trải

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Song Hân có địa chỉ trụ sở tại 36/21 Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM; người đại diện pháp luật là ông Lê Văn Hoàng. Dữ liệu thống kê cho thấy, doanh nghiệp này có lịch sử tham gia đấu thầu khá dày dặn với 49 gói thầu đã tham gia, trong đó trúng 40 gói, trượt 6 gói. Tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 81%.

Năm 2025 ghi nhận sự hoạt động tích cực của Công ty Song Hân. Trước khi trúng gói thầu tại Ký túc xá ĐHQG TP HCM, nhà thầu này đã liên tiếp được công bố trúng thầu tại nhiều địa phương khác nhau.

Cụ thể, ngày 12/08/2025, tại Đồng Nai, Công ty Song Hân trúng Gói thầu số 08 (xây dựng): Thi công xây dựng Di dời ống cấp nước hiện hữu... do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai mời thầu.

Tại "địa bàn truyền thống" Ninh Thuận cũ, trong tháng 4 và tháng 6/2025, Công ty Song Hân (trong vai trò độc lập hoặc liên danh) đã trúng liên tiếp các gói thầu lớn tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam và Ban quản lý đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải. Điển hình như Gói thầu số 18: Thi công xây dựng công trình tại huyện Ninh Hải với giá trị hơn 41,6 tỷ đồng; hay các gói thầu xây dựng trường học tại huyện Thuận Nam với giá trị từ 6 đến 7 tỷ đồng.

Việc trúng thầu liên tiếp là tín hiệu vui cho doanh nghiệp, song cũng đặt ra bài toán khó về quản lý nguồn lực. Các gói thầu mà Công ty Song Hân trúng trong năm 2025 đều là gói thầu xây lắp, đòi hỏi sự hiện diện thường xuyên của nhân sự chủ chốt (Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật) và máy móc thiết bị tại công trường.

Với việc địa bàn thi công trải dài từ Khánh Hòa, Đồng Nai đến TP HCM, dư luận có quyền đặt câu hỏi: Liệu Công ty Song Hân có đảm bảo huy động đủ và đúng nhân sự, thiết bị như cam kết trong E-HSDT cho gói thầu tại Ký túc xá ĐHQG TP HCM hay không? Việc "phân thân" tại nhiều dự án cùng lúc có ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình, nhất là với gói thầu sửa chữa chống thấm đòi hỏi sự tỉ mỉ và giám sát chặt chẽ?

Cần giám sát chặt chẽ sau đấu thầu

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Kết quả lựa chọn nhà thầu tại Gói thầu số 01 của Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM đã tuân thủ quy trình, lựa chọn được nhà thầu có giá thấp nhất trong số các nhà thầu đáp ứng kỹ thuật.

Tuy nhiên, giai đoạn thực hiện hợp đồng mới là thước đo chính xác nhất năng lực của nhà thầu. Đối với một nhà thầu đang có khối lượng công việc lớn và dàn trải như Công ty Song Hân, vai trò giám sát của Chủ đầu tư là vô cùng quan trọng.

Cần lưu ý rằng, trong quá khứ và hiện tại, Công ty Song Hân thường xuyên trúng thầu tuyệt đối (tham gia là trúng) tại một số Ban QLDA ở Khánh Hòa và Đồng Nai. Mối quan hệ đối tác thường xuyên (liên danh) với một số nhà thầu quen thuộc như Công ty TNHH Xây dựng Phòng cháy Chữa cháy Thuận Tiến cũng là một nét đặc trưng trong hồ sơ năng lực của đơn vị này.

Để đảm bảo vốn đầu tư công (cụ thể là Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp) được sử dụng hiệu quả, thiết nghĩ Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG-HCM cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc huy động nhân sự, thiết bị của nhà thầu Song Hân ngay khi khởi công, đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng cam kết, tránh tình trạng "nhà thầu 0 đồng" hoặc thi công cầm chừng do thiếu hụt nguồn lực.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.