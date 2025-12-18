Hà Nội

Bạn đọc

Vĩnh Long: Liên danh 69 – Lợi Phát trúng thầu tại Cầu Ngang, tiết kiệm ngân sách “nhỏ giọt”

Chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá, gói thầu xây lắp hơn 2 tỷ đồng tại huyện Cầu Ngang (Vĩnh Long) đang khiến dư luận băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Hải Đăng - Hà Linh

Mới đây, Ban Quản lý dự án khu vực Cầu Ngang đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 thuộc dự án Cầu ấp Phiêu. Điều đáng chú ý là gói thầu này diễn ra trong cảnh "một mình một chợ" với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất khiêm tốn.

Trúng thầu sát nút, tiết kiệm chưa đến 1%

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 03/11/2025, ông Dương Phong Phú, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Cầu Ngang (tỉnh Vĩnh Long) đã ký Quyết định số 15/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Cầu ấp Phiêu, xã Hiệp Hòa.

qd1.jpg
qd2.jpg
Quyết định số 15/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Cầu ấp Phiêu, xã Hiệp Hòa. Nguồn: MSC

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 2.195.541.066 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đơn vị được giao tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tín Uy.

Kết quả, đơn vị duy nhất tham gia và trúng thầu là Liên danh thi công Cầu Phiêu (gồm Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Thiết kế 69 và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lợi Phát). Giá trúng thầu là 2.184.068.697 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu, con số tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ là hơn 11,4 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,52%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 160 ngày với loại hợp đồng trọn gói.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu (đăng tải ngày 23/10/2025) cho thấy, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất Liên danh thi công Cầu Phiêu nộp hồ sơ dự thầu. Việc chỉ có một nhà thầu tham dự dẫn đến tình trạng thiếu tính cạnh tranh về giá, phần nào lý giải cho tỷ lệ tiết kiệm thấp tại gói thầu này.

Năng lực của Liên danh nhà thầu ra sao?

Theo tìm hiểu, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Thiết kế 69 (gọi tắt là Công ty 69), có mã số doanh nghiệp 2100654440, được thành lập tháng 03/2020. Địa chỉ trụ sở hiện tại (sau sắp xếp đơn vị hành chính) đặt tại Hẻm 142, Đường 30/4, Khóm Sa Bình, Phường Long Đức, Tỉnh Vĩnh Long. Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Tố Quyên.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, trong năm 2025, Công ty 69 có hoạt động khá sôi nổi khi tham gia 9 gói thầu, trong đó đã được công bố trúng thầu 6 gói. Đáng chú ý, các gói thầu đơn vị này trúng thường tập trung tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lợi Phát (gọi tắt là Công ty Lợi Phát), mã số doanh nghiệp 2100613035, trụ sở tại Số 173 Đường 30 Tháng 4, Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Minh Trí.

Công ty Lợi Phát là một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm hơn với lịch sử tham gia 180 gói thầu, trong đó trúng 68 gói. Riêng trong năm 2025, đơn vị này tham gia tới 44 gói thầu, trúng 9 gói. Tuy nhiên, tỷ lệ trượt thầu của Lợi Phát trong năm 2025 cũng khá cao (30 gói trượt).

Việc hai nhà thầu có trụ sở cùng tại Phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long bắt tay nhau để trúng gói thầu tại Cầu Ngang không phải là điều hiếm gặp. Dữ liệu cho thấy hai đơn vị này đã từng liên danh tham gia 5 gói thầu khác nhau, trong đó có 3 lần được công bố trúng thầu.

Cần nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC) luôn đề cao mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương, tình trạng các gói thầu chỉ có một đơn vị tham gia và trúng thầu với giá "sát sàn sạt" vẫn diễn ra phổ biến.

Tại gói thầu Cầu ấp Phiêu, báo cáo đánh giá E-HSDT số 39/BCĐG-TU.2025 của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tín Uy khẳng định nhà thầu đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính. Dù vậy, với tư cách là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khu vực Cầu Ngang cần xem xét kỹ lưỡng hơn trong công tác lập hồ sơ mời thầu, đảm bảo các tiêu chí đưa ra không hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác, từ đó tạo ra môi trường cạnh tranh thực sự để lựa chọn được nhà thầu tốt nhất với giá thành hợp lý nhất cho ngân sách.

Việc nhà thầu Công ty 69 và Lợi Phát trúng thầu nhiều gói trong cùng một khoảng thời gian (năm 2025) cũng đặt ra vấn đề về khả năng huy động nhân sự, thiết bị để triển khai đồng loạt các dự án. Liệu nhà thầu có đảm bảo tiến độ và chất lượng như cam kết hay sẽ xảy ra tình trạng dàn trải nguồn lực? Đây là vấn đề cần được chủ đầu tư giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Vĩnh Long: Dấu ấn Công ty Thái Bình tại các gói thầu ở Trà Cú

Công ty Thái Bình liên tiếp được chỉ định thầu tại xã Trà Cú với tỷ lệ tiết kiệm "khít" 5% theo quy định mới, đặt ra vấn đề về năng lực thực tế.

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thái Bình đã liên tiếp được phê duyệt trúng thầu nhiều dự án tại Phòng Kinh tế xã Trà Cú (tỉnh Vĩnh Long). Đáng chú ý, các gói thầu này đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức tối thiểu theo quy định mới.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 10/11/2025, ông Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Trà Cú đã ký Quyết định số 82/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Hệ thống thoát nước đường Đồng Khởi từ đường 3/2 đến cầu Sóc Chà".

Xem chi tiết

Vĩnh Long: Chỉ định thầu gói xây lắp gần 1,7 tỷ đồng cho Công ty Lương Hòa

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu thi công dự án sửa chữa Đường tỉnh 911 cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Lương Hòa với giá trúng thầu hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngày 29/11/2025, ông Dương Văn Ni, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 539/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 05: Thi công dự án Sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước Đường tỉnh 911 (đoạn Km24+240 - Km26+540), thuộc địa bàn xã Song Lộc.

qd.jpg
Quyết định số 539/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 05: Thi công dự án Sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước Đường tỉnh 911. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Hà Tĩnh: Công ty Thế Gia "một mình một ngựa" trúng gói thầu BIM tiền tỷ

Là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ số Thế Gia đã dễ dàng trúng gói thầu tư vấn hơn 1,1 tỷ đồng tại Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh.

Ngày 27/11/2025, ông Nguyễn Danh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh (Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh) đã ký Quyết định số 247/QĐ-BGTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 21.TVBIM: Lập Mô hình thông tin công trình.

Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh, sử dụng vốn vay OCR của ADB và vốn đối ứng.

Xem chi tiết

Hà Tĩnh: Gói thầu BIM hơn 1,1 tỷ, Công ty Thế Gia trúng thầu sát nút trong thế "độc diễn" [Kỳ 1]

Hà Tĩnh: Gói thầu BIM hơn 1,1 tỷ, Công ty Thế Gia trúng thầu sát nút trong thế "độc diễn" [Kỳ 1]

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu gói tư vấn BIM tại Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh, Công ty Thế Gia tiếp tục khẳng định vị thế tại địa phương này. Tuy nhiên, việc thiếu vắng sự cạnh tranh tại các gói thầu công nghệ số đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu cũng như hiệu quả tiết kiệm ngân sách thực sự.

Hoạt động đấu thầu của Công ty H.C.M tại TP HCM 2025: Những hợp đồng tiền tỷ và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Hoạt động đấu thầu của Công ty H.C.M tại TP HCM 2025: Những hợp đồng tiền tỷ và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 1]

Năm 2025 ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của Công ty TNHH Tư vấn - Khảo sát - Thiết kế H.C.M với hàng loạt gói thầu tư vấn trúng liên tiếp từ lĩnh vực y tế đến giáo dục. Tuy nhiên, việc các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại với điểm số "chạm đáy" đang đặt ra nhiều băn khoăn về tính minh bạch tại các dự án này.