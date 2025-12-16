Vĩnh Long: Chỉ định thầu gói xây lắp gần 1,7 tỷ đồng cho Công ty Lương Hòa

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu thi công dự án sửa chữa Đường tỉnh 911 cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Lương Hòa với giá trúng thầu hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngày 29/11/2025, ông Dương Văn Ni, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 539/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 05: Thi công dự án Sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước Đường tỉnh 911 (đoạn Km24+240 - Km26+540), thuộc địa bàn xã Song Lộc.

Quyết định số 539/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 05: Thi công dự án Sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước Đường tỉnh 911. Nguồn: MSC

Chỉ định thầu rút gọn, tiết kiệm hơn 5%

Theo Quyết định số 539/QĐ-SXD, đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Lương Hòa (Công ty Lương Hòa). Giá trúng thầu là 1.645.000.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 1.737.671.289 đồng, mức giá này giảm được 92.671.289 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 5,33%.

Đây là gói thầu sử dụng nguồn vốn Trung ương bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ năm 2025 (nguồn kinh phí tiết kiệm), được thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói với thời gian thi công là 30 ngày.

Trước đó, ngày 26/11/2025, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 2777/QĐ-UBND phê duyệt dự án này với tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng. Mục tiêu dự án nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân xã Song Lộc. Ngay sau đó, ngày 27/11/2025, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 527/QĐ-SXD phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu xây lắp số 05.

Đáng chú ý, theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Quyết định phê duyệt, địa chỉ của Công ty Lương Hòa hiện được ghi nhận tại: Số 420, Hương lộ 13, ấp Hòa Lạc C, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long. Đây là địa chỉ mới sau khi thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã (sáp nhập xã Lương Hòa và xã Song Lộc), chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2025.

Bức tranh năng lực và dấu hỏi về hiệu quả đấu thầu

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Lương Hòa (Mã số doanh nghiệp: 2100467225) được thành lập năm 2011, do ông Lâm Ngọc Thương làm người đại diện pháp luật.

Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cho thấy, tính từ đầu năm 2025 đến nay, nhà thầu này đã tham gia dự thầu 24 gói thầu nhưng chỉ trúng 5 gói, trượt tới 17 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu trong năm 2025 chỉ đạt khoảng 20,8%.

Điều này đặt ra nghi vấn về năng lực thực sự của nhà thầu khi liên tục thất bại tại các gói thầu đấu rộng rãi nhưng lại được "chọn mặt gửi vàng" tại gói thầu chỉ định của Sở Xây dựng Vĩnh Long.

Cụ thể, Công ty Lương Hòa đã liên tiếp trượt thầu tại nhiều dự án do Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện Trà Cú và Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trung Kim mời thầu. Điển hình như ngày 29/11/2024 (dữ liệu cập nhật), nhà thầu này trượt Gói thầu số 10 tại huyện Càng Long và Gói thầu số 10 tại huyện Cầu Ngang (do Công ty Công nghệ số TV mời thầu). Ngày 15/11/2024, Lương Hòa tiếp tục trượt Gói thầu số 08 xây dựng sân bóng đá huyện Châu Thành.

Tuy nhiên, tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè, Công ty Lương Hòa lại thể hiện phong độ "bất bại" khi tham gia 4 gói thầu và trúng cả 4. Gần đây nhất, ngày 27/3/2025, nhà thầu này (trong vai trò liên danh) đã trúng Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình với giá 2,5 tỷ đồng.

Trao đổi về vấn đề chỉ định thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP, chỉ định thầu chỉ được áp dụng trong các trường hợp cấp bách, bí mật nhà nước hoặc gói thầu có giá trị trong hạn mức quy định. Việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn giúp đẩy nhanh tiến độ nhưng cần phải đảm bảo năng lực nhà thầu được chọn là thực chất, tránh tình trạng 'xin - cho' hoặc lựa chọn nhà thầu có lịch sử năng lực yếu kém."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Việc một nhà thầu trượt thầu liên tục ở các gói đấu rộng rãi nhưng lại được chỉ định thầu là một tín hiệu cần các cơ quan chức năng giám sát kỹ. Chủ đầu tư cần chịu trách nhiệm toàn diện về việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được chỉ định, đảm bảo chất lượng công trình sau khi hoàn thành."

Với việc được chỉ định thầu gói thầu sửa chữa Đường tỉnh 911, dư luận kỳ vọng Công ty Lương Hòa sẽ tập trung nguồn lực, máy móc để thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ, xóa tan những nghi ngại từ "bảng thành tích" trượt thầu dày đặc trong năm 2025.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.