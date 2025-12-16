Hà Nội

Bạn đọc

Vĩnh Long: Dấu ấn Công ty Thái Bình tại các gói thầu ở Trà Cú

Công ty Thái Bình liên tiếp được chỉ định thầu tại xã Trà Cú với tỷ lệ tiết kiệm "khít" 5% theo quy định mới, đặt ra vấn đề về năng lực thực tế.

Hải Đăng - Hà Linh

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thái Bình đã liên tiếp được phê duyệt trúng thầu nhiều dự án tại Phòng Kinh tế xã Trà Cú (tỉnh Vĩnh Long). Đáng chú ý, các gói thầu này đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức tối thiểu theo quy định mới.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 10/11/2025, ông Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Trà Cú đã ký Quyết định số 82/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Hệ thống thoát nước đường Đồng Khởi từ đường 3/2 đến cầu Sóc Chà".

qd-4630.jpg
Quyết định số 82/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Hệ thống thoát nước đường Đồng Khởi từ đường 3/2 đến cầu Sóc Chà". Nguồn: MSC

Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thái Bình (gọi tắt là Công ty Thái Bình), có mã số doanh nghiệp 2100405772. Giá trúng thầu là 1.853.819.000 đồng, thực hiện trong năm 2025. So với giá gói thầu được duyệt tại Quyết định số 73/QĐ-PKT ngày 07/11/2025 là 1.951.389.000 đồng, mức tiết kiệm ngân sách đạt con số 97.570.000 đồng.

Tỷ lệ tiết kiệm "tròn trĩnh" 5%

Phân tích dữ liệu cho thấy, tỷ lệ giảm giá của Công ty Thái Bình tại gói thầu này là con số đáng chú ý. Cụ thể, mức giảm giá (97.570.000 đồng) chia cho giá gói thầu (1.951.389.000 đồng) cho ra kết quả chính xác là 5%.

Theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 78 và khoản 3 Điều 79 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu, đối với gói thầu xây lắp thuộc trường hợp chỉ định thầu, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo để đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.

Như vậy, giá trúng thầu của Công ty Thái Bình vừa vặn đáp ứng mức sàn tiết kiệm tối thiểu mà pháp luật quy định. Việc tuân thủ quy định pháp luật là điều cần thiết, song sự trùng khớp tuyệt đối ở mức tối thiểu này trong bối cảnh chỉ định thầu rút gọn cũng khiến dư luận quan tâm đến tính cạnh tranh và cơ sở lập dự toán của gói thầu.

Năng lực nhà thầu và tần suất trúng thầu dày đặc

Tìm hiểu hồ sơ pháp lý, Công ty Thái Bình được thành lập từ năm 2010. Theo dữ liệu cập nhật mới nhất sau khi thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 (trong đó có tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh), địa chỉ trụ sở hiện tại của doanh nghiệp này được ghi nhận tại xã Hùng Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Dữ liệu đấu thầu thể hiện, Công ty Thái Bình là một gương mặt "quen thuộc" tại Phòng Kinh tế xã Trà Cú. Chỉ tính riêng trong tháng 11/2025, doanh nghiệp này đã được đơn vị trên trao ít nhất 3 gói thầu.

Cụ thể, ngoài Gói thầu số 06 trị giá hơn 1,8 tỷ đồng nêu trên, ngày 15/11/2025, Công ty Thái Bình tiếp tục trúng "Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình" (cũng thuộc dự án Hệ thống thoát nước đường Đồng Khởi) với giá 32.211.000 đồng. Chỉ 5 ngày sau đó, vào ngày 20/11/2025, đơn vị này tiếp tục được ghi nhận trúng một gói thầu thi công khác trị giá hơn 48 triệu đồng cũng tại chủ đầu tư này.

Việc một nhà thầu trúng liên tiếp nhiều gói thầu (cả thi công lẫn tư vấn) tại cùng một chủ đầu tư, trong cùng một khoảng thời gian ngắn, đặt ra bài toán về việc phân bổ nguồn lực. Liệu nhân sự chủ chốt, máy móc thiết bị của Công ty Thái Bình có đủ khả năng đáp ứng đồng thời các công trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng kỹ thuật theo đúng hồ sơ yêu cầu hay không là vấn đề cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ.

Luật Đấu thầu và yêu cầu minh bạch

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Điều 23 Nghị định 214/2025/NĐ-CP cũng quy định rõ về việc đăng tải thông tin và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Với các gói thầu chỉ định thầu rút gọn, dù quy trình được đơn giản hóa để đẩy nhanh tiến độ (đặc biệt với các dự án chỉnh trang đô thị loại V như tại xã Trà Cú), nhưng không có nghĩa là buông lỏng các tiêu chí về năng lực. Việc Công ty Thái Bình "một mình một ngựa" về đích tại loạt gói thầu với mức tiết kiệm ngân sách dừng lại ở mức tối thiểu 5% là một tín hiệu cho thấy cần có sự đánh giá khách quan hơn về tính hiệu quả của công tác đấu thầu tại địa phương này.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh liên tiếp được xướng tên trúng 4 gói thầu xây lắp tại TP HCM. Việc trúng thầu dồn dập trong thời gian ngắn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đang đặt ra bài toán về năng lực thi công thực tế của doanh nghiệp này.