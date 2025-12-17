Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Hà Tĩnh: Công ty Thế Gia "một mình một ngựa" trúng gói thầu BIM tiền tỷ

Là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ số Thế Gia đã dễ dàng trúng gói thầu tư vấn hơn 1,1 tỷ đồng tại Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh.

Hải Nam

Ngày 27/11/2025, ông Nguyễn Danh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh (Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh) đã ký Quyết định số 247/QĐ-BGTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 21.TVBIM: Lập Mô hình thông tin công trình.

Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh, sử dụng vốn vay OCR của ADB và vốn đối ứng.

qd247.jpg
Quyết định 247/QĐ-BGTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 21.TVBIM: Lập Mô hình thông tin công trình (Nguồn: MSC)

Kịch bản "một mình một chợ"

Theo Quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ số Thế Gia (có địa chỉ tại Số 23 Ngách 165/4 Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Hà Nội). Giá trúng thầu là 1.179.761.000 đồng, giảm được hơn 224 triệu đồng so với giá gói thầu (1.404.478.000 đồng), tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 16%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Mặc dù tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này ở mức khả quan, tuy nhiên, tính cạnh tranh của gói thầu lại là vấn đề đáng bàn. Theo Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 628/BCĐG-TV do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Phan lập ngày 14/11/2025, Công ty Thế Gia là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

bbmt.jpg
Nguồn: MSC

Việc chỉ có 01 nhà thầu tham dự khiến chủ đầu tư không có cơ hội so sánh về giá và giải pháp kỹ thuật, buộc phải lựa chọn nhà thầu duy nhất nếu đáp ứng yêu cầu. Điều này diễn ra trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn khuyến khích tối đa sự cạnh tranh để đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất.

Dấu ấn những gói thầu tiết kiệm 0 đồng

Tìm hiểu sâu hơn về "hồ sơ" đấu thầu của Công ty Thế Gia, gói thầu tại Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh không phải là thương vụ duy nhất doanh nghiệp này "độc diễn".

Phân tích dữ liệu đấu thầu năm 2025 cho thấy, Công ty Thế Gia đã tham gia 27 gói thầu và trúng tới 24 gói. Đáng chú ý, tại Hà Tĩnh, doanh nghiệp này còn trúng Gói thầu 01.8/TV-QLDA: Tư vấn quản lý dự án, BIM do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh mời thầu vào tháng 07/2025.

Tại gói thầu 01.8/TV-QLDA này, Công ty Thế Gia (trong vai trò liên danh) đã trúng thầu với giá 8.241.778.000 đồng. Con số này trùng khớp hoàn toàn với giá gói thầu, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách là 0 đồng (0%).

Ngoài ra, Công ty Thế Gia cũng được ghi nhận trúng tuyệt đối (tiết kiệm 0%) tại các gói thầu do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Hòa Bình mời thầu.

Việc trúng thầu sát giá hoặc không tiết kiệm đồng nào thường xảy ra khi tính cạnh tranh thấp. Dư luận có quyền đặt câu hỏi: Liệu các tiêu chí mời thầu có được xây dựng cởi mở, hay vô tình tạo ra rào cản khiến các nhà thầu khác "ngại" tham gia?

Trao đổi về tình trạng nhà thầu tham gia "một mình một ngựa", Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho rằng: "Dù pháp luật hiện hành (Nghị định 214/2025/NĐ-CP) cho phép chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống khi chỉ có 1 nhà thầu tham dự, nhưng nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên với cùng một nhà thầu tại một địa phương, cơ quan chức năng cần rà soát lại quy trình lập Hồ sơ mời thầu xem có dấu hiệu hạn chế cạnh tranh hay không."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Trong lĩnh vực tư vấn BIM, số lượng nhà thầu có năng lực không phải là ít. Việc một gói thầu hơn 1,4 tỷ đồng mà chỉ có 1 nhà thầu tham gia hoặc trúng sát giá tuyệt đối là dấu hiệu cần được giám sát chặt chẽ để đảm bảo minh bạch."

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh thêm: "Công khai, minh bạch là nguyên tắc cốt lõi của Luật Đấu thầu. Các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc bằng 0% luôn tiềm ẩn nguy cơ lãng phí ngân sách, đòi hỏi trách nhiệm giải trình cao từ phía chủ đầu tư."

Với việc liên tiếp trúng thầu lớn tại Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và TP HCM trong năm 2025, năng lực thực sự và tiến độ thực hiện các dự án của Công ty Thế Gia sẽ là vấn đề được Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục theo dõi, thông tin.

#Công nghệ số Thế Gia #Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh #Công ty Thế Gia #Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh #BIM #Lập Mô hình thông tin công trình

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu thiết bị trường học tại Quảng Trị: Cuộc đua "giảm giá sốc" và bài toán năng lực

Tại gói thầu hơn 7,7 tỷ đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị làm chủ đầu tư, sự xuất hiện của mức giá dự thầu giảm sâu tới hơn 2 tỷ đồng so với giá gói thầu đang đặt ra câu hỏi lớn về tính khả thi và chất lượng thực hiện.

Gói thầu mua sắm thiết bị dạy học môn ngoại ngữ trị giá gần 7,8 tỷ đồng tại Quảng Trị đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận khi ghi nhận mức giảm giá "sốc" từ các nhà thầu tham dự. Trong bối cảnh các quy định mới của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) đang siết chặt chất lượng và tính minh bạch, việc đánh giá lựa chọn nhà thầu tại đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện về giá.

Cuộc đua "giảm giá" khốc liệt

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Cổ phần Kỹ thuật T&H trúng thầu tại Thủy điện Ialy: Đối thủ bỏ giá thấp hơn vẫn bị loại

Dù có giá dự thầu thấp hơn, Công ty Cổ phần PISA vẫn phải ngậm ngùi nhìn gói thầu nâng cấp hệ thống quan trắc tại Công ty Thủy điện Ialy về tay Công ty Cổ phần Kỹ thuật T&H do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận chuỗi trúng thầu dày đặc của T&H tại các nhà máy điện lớn.

Ngày 06/12/2025, ông Đoàn Tiến Cường, Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy (Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã ký Quyết định số 772/QĐ-TĐIAL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "ĐTXD/2025-11: Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ nâng cấp hệ thống quan trắc để kết nối dữ liệu các đập trên dòng sông Sê San về Trung tâm Kiểm soát An toàn Công trình".

qd.jpg
Trích 1 phần QĐ số 772/QĐ-TĐIAL (Nguồn: MSC)
Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu hơn 2,7 tỷ TCT Cấp nước Sài Gòn: Duy nhất nhà thầu quen mặt tham gia

Chỉ mình Công ty Phạm Sơn dự gói thầu hơn 2,7 tỷ của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV với tỷ lệ tiết kiệm 10%.

Chỉ một nhà thầu tham gia

Gói thầu trên thuộc dự án mua sắm khung nắp hầm ứng phó sự cố với mục tiêu ứng phó sự cố các khung nắp hầm hư hỏng, tiến hành thay thế các khung nắp hầm bị khuất lấp, bị hư hỏng do quá trình đô thị hoá; bong tróc, lún sụt sau thời gian sử dụng lâu dài và không gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông đường bộ của người dân thành phố.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Nhà thầu Lộc Thịnh và chuỗi trúng thầu "tốc hành" cuối năm 2025 tại Bình Dương [Kỳ 1]

Chỉ trong tháng 11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Thương mại Lộc Thịnh liên tiếp được xướng tên trúng 4 gói thầu xây lắp tại TP HCM. Việc trúng thầu dồn dập trong thời gian ngắn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng đang đặt ra bài toán về năng lực thi công thực tế của doanh nghiệp này.