Hà Tĩnh: Công ty Thế Gia "một mình một ngựa" trúng gói thầu BIM tiền tỷ

Là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ số Thế Gia đã dễ dàng trúng gói thầu tư vấn hơn 1,1 tỷ đồng tại Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh.

Ngày 27/11/2025, ông Nguyễn Danh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh (Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh) đã ký Quyết định số 247/QĐ-BGTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 21.TVBIM: Lập Mô hình thông tin công trình.

Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh, sử dụng vốn vay OCR của ADB và vốn đối ứng.

Quyết định 247/QĐ-BGTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 21.TVBIM: Lập Mô hình thông tin công trình (Nguồn: MSC)

Kịch bản "một mình một chợ"

Theo Quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ số Thế Gia (có địa chỉ tại Số 23 Ngách 165/4 Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Hà Nội). Giá trúng thầu là 1.179.761.000 đồng, giảm được hơn 224 triệu đồng so với giá gói thầu (1.404.478.000 đồng), tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 16%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Mặc dù tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này ở mức khả quan, tuy nhiên, tính cạnh tranh của gói thầu lại là vấn đề đáng bàn. Theo Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 628/BCĐG-TV do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Phan lập ngày 14/11/2025, Công ty Thế Gia là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Việc chỉ có 01 nhà thầu tham dự khiến chủ đầu tư không có cơ hội so sánh về giá và giải pháp kỹ thuật, buộc phải lựa chọn nhà thầu duy nhất nếu đáp ứng yêu cầu. Điều này diễn ra trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn khuyến khích tối đa sự cạnh tranh để đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất.

Dấu ấn những gói thầu tiết kiệm 0 đồng

Tìm hiểu sâu hơn về "hồ sơ" đấu thầu của Công ty Thế Gia, gói thầu tại Ban QLDA Giao thông Hà Tĩnh không phải là thương vụ duy nhất doanh nghiệp này "độc diễn".

Phân tích dữ liệu đấu thầu năm 2025 cho thấy, Công ty Thế Gia đã tham gia 27 gói thầu và trúng tới 24 gói. Đáng chú ý, tại Hà Tĩnh, doanh nghiệp này còn trúng Gói thầu 01.8/TV-QLDA: Tư vấn quản lý dự án, BIM do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh mời thầu vào tháng 07/2025.

Tại gói thầu 01.8/TV-QLDA này, Công ty Thế Gia (trong vai trò liên danh) đã trúng thầu với giá 8.241.778.000 đồng. Con số này trùng khớp hoàn toàn với giá gói thầu, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách là 0 đồng (0%).

Ngoài ra, Công ty Thế Gia cũng được ghi nhận trúng tuyệt đối (tiết kiệm 0%) tại các gói thầu do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Hòa Bình mời thầu.

Việc trúng thầu sát giá hoặc không tiết kiệm đồng nào thường xảy ra khi tính cạnh tranh thấp. Dư luận có quyền đặt câu hỏi: Liệu các tiêu chí mời thầu có được xây dựng cởi mở, hay vô tình tạo ra rào cản khiến các nhà thầu khác "ngại" tham gia?

Trao đổi về tình trạng nhà thầu tham gia "một mình một ngựa", Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho rằng: "Dù pháp luật hiện hành (Nghị định 214/2025/NĐ-CP) cho phép chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống khi chỉ có 1 nhà thầu tham dự, nhưng nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên với cùng một nhà thầu tại một địa phương, cơ quan chức năng cần rà soát lại quy trình lập Hồ sơ mời thầu xem có dấu hiệu hạn chế cạnh tranh hay không."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Trong lĩnh vực tư vấn BIM, số lượng nhà thầu có năng lực không phải là ít. Việc một gói thầu hơn 1,4 tỷ đồng mà chỉ có 1 nhà thầu tham gia hoặc trúng sát giá tuyệt đối là dấu hiệu cần được giám sát chặt chẽ để đảm bảo minh bạch."

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh thêm: "Công khai, minh bạch là nguyên tắc cốt lõi của Luật Đấu thầu. Các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc bằng 0% luôn tiềm ẩn nguy cơ lãng phí ngân sách, đòi hỏi trách nhiệm giải trình cao từ phía chủ đầu tư."

Với việc liên tiếp trúng thầu lớn tại Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và TP HCM trong năm 2025, năng lực thực sự và tiến độ thực hiện các dự án của Công ty Thế Gia sẽ là vấn đề được Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục theo dõi, thông tin.