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[VIDEO] Telegram bị gỡ khỏi App Store toàn cầu, CEO tố cáo chiêu tống tiền tinh vi

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[VIDEO] Telegram bị gỡ khỏi App Store toàn cầu, CEO tố cáo chiêu tống tiền tinh vi

Telegram bị gỡ khỏi App Store toàn cầu ngày 4/8. CEO Pavel Durov tố cáo kẻ tấn công dùng ảnh AI tống tiền, khiến Apple rơi vào bẫy.

Minh Quân - Hà Anh
#Telegram bị gỡ khỏi App Store toàn cầu #CEO tố cáo chiêu tống tiền AI #ảnh do AI tạo tống tiền #Ảnh hưởng của lệnh cấm đối với người dùng #Ảnh hưởng của AI trong tội phạm mạng

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