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[VIDEO] Hả hê trước thất bại của người khác và lợi nhuận từ thuật toán mạng xã hội

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[VIDEO] Hả hê trước thất bại của người khác và lợi nhuận từ thuật toán mạng xã hội

Các nền tảng mạng xã hội tận dụng nội dung hả hê để kiếm lợi nhuận hàng triệu đô qua thuật toán ưu tiên quảng cáo.

Minh Quân - Hà Anh
#Thuật toán ưu tiên nội dung gây hả hê #Tối ưu quảng cáo dựa trên cảm xúc tiêu cực #Ảnh hưởng của mạng xã hội đến tâm lý người dùng #Nội dung gây chia rẽ và lợi nhuận triệu đô #Tác động của nền tảng mạng xã hội đến xã hội

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