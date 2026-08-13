[Video] Bé gái bị ô tô cán khi đang đi trên xe scooter

Trong lúc đang đi xe đạp trong nội khu, bé gái bất ngờ đi vào hướng di chuyển của một chiếc ô tô đang rẽ. Sau cú va chạm, em ngã xuống và bị ô tô cán qua người.

Một bé gái khoảng 5-6 tuổi bị thương sau khi gặp tai nạn với một chiếc ô tô tại khu dân cư ở Sector 12, Pimpri-Chinchwad, Ấn Độ. Vụ việc xảy ra vào tối 7/8 và được camera an ninh ghi lại.

Video: @VaradBhatkhande / X

Theo hình ảnh từ camera giám sát, khoảng 22h, bé gái đang điều khiển một chiếc xe đạp đồ chơi trong khu dân cư. Cùng thời điểm, một chiếc ô tô bất ngờ rẽ theo hướng về phía em. Trong lúc di chuyển, bé gái đi vào đường xe đang chạy. Chỉ trong thời gian ngắn, em xảy ra va chạm với ô tô rồi ngã xuống dưới gầm xe. Sau đó, bánh sau của chiếc ô tô cán qua người bé gái.

Một số nhân chứng cho rằng trước khi tai nạn xảy ra, bé gái có thể đã đi vào điểm mù của người điều khiển ô tô. Ngay sau vụ việc, em được đưa đến một bệnh viện tư nhân để điều trị. Thượng sĩ cảnh sát Ganesh Jamdar, phụ trách Đồn cảnh sát MIDC Bhosari, xác nhận vụ việc với báo chí. Bé gái bị thương nhưng đã được đưa vào bệnh viện điều trị và hiện đã xuất viện.

Cảnh sát cho biết đến nay chưa lập hồ sơ vụ việc do cha mẹ bé gái chưa trình báo. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành xác minh các tình tiết liên quan.

“Vụ việc xảy ra cách đây hai ngày. Cô bé bị thương, nhưng đã được nhập viện và hiện đã xuất viện. Chúng tôi chưa lập biên bản vụ việc vì cha mẹ cô bé chưa trình báo. Tuy nhiên, chúng tôi đang điều tra. Chúng tôi sẽ có hành động thích hợp sau khi hoàn tất điều tra sơ bộ”, Thượng sĩ Ganesh Jamdar cho biết.

Hiện cảnh sát đang xem xét đoạn camera an ninh cùng những thông tin liên quan để xác định nguyên nhân và diễn biến cụ thể của vụ tai nạn.