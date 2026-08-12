Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Khối ngoại mua ròng hàng nghìn tỷ, chờ siêu sóng từ FTSE Russell
Trước thềm FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam, khối ngoại mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 phiên, dự đoán xu hướng tích cực.
Trước thềm FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam, khối ngoại mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 phiên, dự đoán xu hướng tích cực.
Trước thềm FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam, khối ngoại mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 phiên, dự đoán xu hướng tích cực.
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Trước thềm FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam, khối ngoại mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 phiên, dự đoán xu hướng tích cực.
Clip ghi cảnh một nhóm người vây đánh cô gái và nam thanh niên giữa phố Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội khiến công an vào cuộc xác minh.
Hà Nội xây dựng điểm trung chuyển, bãi đỗ xe tại cửa ngõ vùng phát thải thấp, tạo tiền đề kiểm soát ô nhiễm và chuyển đổi giao thông xanh khu vực trung tâm.
Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đạt gần 2 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, tăng 30% nhưng giá bán tại vườn tại Đắk Nông lao dốc do cung vượt cầu và cạnh tranh.
Nền kinh tế Mỹ phụ thuộc lớn vào AI, đóng góp gần 1/3 tăng trưởng GDP. Các chuyên gia cảnh báo rủi ro từ cơn sốt AI ngày càng tăng.
Malaysia chính thức cấm người dưới 16 tuổi mở tài khoản mạng xã hội theo Đạo luật An toàn trực tuyến 2025 bắt đầu từ ngày 3/8.
Lễ Quốc khánh 5 ngày khiến giá vé nội địa tăng mạnh, nhiều chặng gấp đôi, các hãng bay mở thêm đường để đáp ứng nhu cầu du lịch.
Chính phủ Việt Nam đề xuất cấm triệt để việc đưa lao động đi làm nghề massage ở nước ngoài nhằm ngăn chặn mua bán người và cưỡng bức lao động.
Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 cho cán bộ, công chức, viên chức với thời gian 7 hoặc 10 ngày liên tục.
Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề xuất tính thời hạn sử dụng chung cư dựa trên niên hạn công trình, rõ ràng hơn về quyền sở hữu lâu dài.
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