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[VIDEO] Khối ngoại mua ròng hàng nghìn tỷ, chờ siêu sóng từ FTSE Russell

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[VIDEO] Khối ngoại mua ròng hàng nghìn tỷ, chờ siêu sóng từ FTSE Russell

Trước thềm FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam, khối ngoại mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 phiên, dự đoán xu hướng tích cực.

Minh Quân - Hà Anh
#khối ngoại mua ròng cổ phiếu Việt Nam #ảnh hưởng nâng hạng thị trường chứng khoán #hoạt động đầu tư ETF FTSE Russell #tác động dòng tiền ngoại #xu hướng đầu tư chứng khoán cuối năm

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