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[VIDEO] Chính phủ đề xuất gần 290.000 tỷ xây cao tốc 6 làn qua 7 tỉnh

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[VIDEO] Chính phủ đề xuất gần 290.000 tỷ xây cao tốc 6 làn qua 7 tỉnh

Chính phủ trình Quốc hội dự án Vành đai 5 vùng Thủ đô dài 349km, vốn gần 290.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công từ 2026.

Minh Quân - Hà Anh
#dự án xây cao tốc 6 làn qua 7 tỉnh #quy mô và tổng vốn dự án #kế hoạch khởi công từ 2026 #đầu tư hạ tầng giao thông vùng Thủ đô #phát triển kinh tế vùng

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