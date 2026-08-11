Đang dừng chờ đèn đỏ, 4 xe máy bị xe tải cẩu tông từ phía sau

Một xe tải cẩu mất lái tông vào 4 xe máy khiến 3 người bị thương và phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 7h ngày 11/8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đèn tín hiệu trên Quốc lộ 1, đoạn trước cổng chính Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, thuộc phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Video: Báo Hà Tĩnh

Thời điểm trên, nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ giữa quốc lộ 1 và tuyến đường dẫn vào Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Bất ngờ, xe tải cẩu mang biển số 72C - 105.xx di chuyển theo hướng Hà Tĩnh đi Quảng Trị lao tới và tông vào phía sau 4 xe máy đang dừng phía trước.

Cú va chạm khiến 3 người đi xe máy bị thương. Những người này sau đó được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Hoành Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng được huy động để phối hợp xử lý vụ tai nạn và tổ chức điều tiết giao thông qua khu vực.

Hiện thông tin chi tiết về nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.