Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau cú sốc lỗ kỷ lục
PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau khoản lỗ gần 280 tỷ đồng, nhằm tìm giải pháp và phục hồi hoạt động kinh doanh.
PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau khoản lỗ gần 280 tỷ đồng, nhằm tìm giải pháp và phục hồi hoạt động kinh doanh.
PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau khoản lỗ gần 280 tỷ đồng, nhằm tìm giải pháp và phục hồi hoạt động kinh doanh.
Nghiên cứu của Đại học Duisburg-Essen theo dõi 900 người cho thấy càng online, người dùng càng khó dứt ra khỏi vòng lặp nghiện Internet.
Gần 24% người Việt gặp phải hội chứng Nomophobia, gây lo ngại về sức khỏe do nghiện điện thoại và sợ xa thiết bị.
Chính phủ trình Quốc hội dự án Vành đai 5 vùng Thủ đô dài 349km, vốn gần 290.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công từ 2026.
Ủy ban Chứng khoán cấp phép cho HGI của bầu Đức IPO gần 19 triệu cổ phiếu, huy động khoảng 1.500 tỷ đồng để phát triển nông nghiệp.
Washington phối hợp Tokyo can thiệp giữ đồng yên từ mức 164 xuống 157, ngăn chặn làn sóng mất giá tiền tệ châu Á.
Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu drone và linh kiện công nghệ cao sang Mỹ từ 5/8, đưa gần 10 thực thể Mỹ vào danh sách đối phó.
Mỹ đang xem xét cấm nhập khẩu thiết bị truyền dữ liệu AI từ Trung Quốc để bảo vệ an ninh trung tâm dữ liệu. Quyết định gấp rút đang được đưa ra.
Các hộ gia đình Mỹ phải chi thêm gần 400 USD mỗi năm do lạm phát từ AI, với Apple, Sony, Microsoft tăng giá sản phẩm do chip nhớ khan.
Nghiên cứu tại Ý với hơn 5.000 học sinh cho thấy trẻ bắt đầu dùng mạng xã hội từ lớp sáu có điểm toán và đọc hiểu thấp hơn đáng kể.
PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau khoản lỗ gần 280 tỷ đồng, nhằm tìm giải pháp và phục hồi hoạt động kinh doanh.
Nghiên cứu của Đại học Duisburg-Essen theo dõi 900 người cho thấy càng online, người dùng càng khó dứt ra khỏi vòng lặp nghiện Internet.
Gần 24% người Việt gặp phải hội chứng Nomophobia, gây lo ngại về sức khỏe do nghiện điện thoại và sợ xa thiết bị.
Chính phủ trình Quốc hội dự án Vành đai 5 vùng Thủ đô dài 349km, vốn gần 290.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công từ 2026.
Ủy ban Chứng khoán cấp phép cho HGI của bầu Đức IPO gần 19 triệu cổ phiếu, huy động khoảng 1.500 tỷ đồng để phát triển nông nghiệp.
Washington phối hợp Tokyo can thiệp giữ đồng yên từ mức 164 xuống 157, ngăn chặn làn sóng mất giá tiền tệ châu Á.
Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu drone và linh kiện công nghệ cao sang Mỹ từ 5/8, đưa gần 10 thực thể Mỹ vào danh sách đối phó.
Mỹ đang xem xét cấm nhập khẩu thiết bị truyền dữ liệu AI từ Trung Quốc để bảo vệ an ninh trung tâm dữ liệu. Quyết định gấp rút đang được đưa ra.
Các hộ gia đình Mỹ phải chi thêm gần 400 USD mỗi năm do lạm phát từ AI, với Apple, Sony, Microsoft tăng giá sản phẩm do chip nhớ khan.
Nghiên cứu tại Ý với hơn 5.000 học sinh cho thấy trẻ bắt đầu dùng mạng xã hội từ lớp sáu có điểm toán và đọc hiểu thấp hơn đáng kể.
SpaceX ghi nhận doanh thu quý II gần 8 tỷ USD, tăng 92%, nhưng cổ phiếu giảm 7% sau giờ giao dịch do các yếu tố thị trường.
Giá nhà tại Úc tháng 7/2026 giảm 0,7%, sâu nhất kể từ cuối 2022, ảnh hưởng lớn đến Sydney và Melbourne, theo báo cáo của Cotality.
Trước thềm FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam, khối ngoại mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 phiên, dự đoán xu hướng tích cực.
Clip ghi cảnh một nhóm người vây đánh cô gái và nam thanh niên giữa phố Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội khiến công an vào cuộc xác minh.
Hà Nội xây dựng điểm trung chuyển, bãi đỗ xe tại cửa ngõ vùng phát thải thấp, tạo tiền đề kiểm soát ô nhiễm và chuyển đổi giao thông xanh khu vực trung tâm.
Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đạt gần 2 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, tăng 30% nhưng giá bán tại vườn tại Đắk Nông lao dốc do cung vượt cầu và cạnh tranh.
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