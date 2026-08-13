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[VIDEO] PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau cú sốc lỗ kỷ lục

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[VIDEO] PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau cú sốc lỗ kỷ lục

PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường sau khoản lỗ gần 280 tỷ đồng, nhằm tìm giải pháp và phục hồi hoạt động kinh doanh.

Minh Quân - Hà Anh
#PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường #lỗ kỷ lục Công ty vàng bạc đá quý #tình hình tài chính công ty #ảnh hưởng khoản lỗ tới cổ đông #kế hoạch phục hồi sau lỗ

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