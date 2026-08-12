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[VIDEO] Bầu Đức IPO HGI huy động nghìn tỷ mở rộng đế chế nông nghiệp

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[VIDEO] Bầu Đức IPO HGI huy động nghìn tỷ mở rộng đế chế nông nghiệp

Ủy ban Chứng khoán cấp phép cho HGI của bầu Đức IPO gần 19 triệu cổ phiếu, huy động khoảng 1.500 tỷ đồng để phát triển nông nghiệp.

Minh Quân - Hà Anh
#IPO công ty HGI của Bầu Đức #huy động vốn mở rộng ngành nông nghiệp #quyết định cấp phép của Ủy ban Chứng khoán #đầu tư mở rộng đế chế nông nghiệp #kế hoạch huy động gần 1.500 tỷ đồng

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