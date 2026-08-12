Khoảnh khắc bé trai gặp nạn sau 2 lần chạy băng qua đường

Video em nhỏ bất ngờ chạy ra đường rồi xảy ra va chạm với xe máy đang được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người lo ngại.

Hình ảnh từ camera an ninh được cho là ghi lại trước cửa một nhà dân cho thấy con đường phía trước khá thông thoáng. Một chiếc xe bán tải màu đỏ đang đỗ bên lề ngay trước nhà. Thời điểm xảy ra sự việc, không có người lớn đứng ngay cạnh em nhỏ. Bé bất ngờ từ khu vực trong nhà hoặc trên vỉa hè chạy ra lòng đường. Ở lần đầu tiên, em chạy băng qua đường nhưng may mắn không có phương tiện nào đang lưu thông.

Video: Hà Nội 24h / Facebook

Tuy nhiên, tình huống trở nên nguy hiểm khi em tiếp tục chạy ra đường lần thứ hai. Đúng lúc này, một người điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường đi tới. Do em nhỏ xuất hiện quá bất ngờ, người đi xe máy không kịp xử lý. Chiếc xe sau đó va chạm với bé, khiến em ngã văng ra xa xuống đường. Người điều khiển xe máy cũng mất thăng bằng và ngã theo.

Sau cú va chạm, những người ở khu vực xung quanh nhanh chóng chạy đến hỗ trợ và đưa em nhỏ đi cấp cứu.

Đoạn clip hiện tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức về địa điểm xảy ra vụ việc, tình trạng sức khỏe của nạn nhân cũng như nguyên nhân cụ thể dẫn đến va chạm. Vì vậy, các thông tin được lan truyền trên mạng cần được kiểm chứng trước khi tiếp tục chia sẻ.

Sự việc là lời cảnh báo về những rủi ro mà trẻ nhỏ có thể đối mặt khi sinh sống tại các khu vực có nhà dân nằm sát đường giao thông.

Trẻ ở độ tuổi còn nhỏ thường chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm của phương tiện đang lưu thông. Một hành động xuất phát từ sự tò mò hoặc phản xạ nhất thời cũng có thể khiến trẻ rời khỏi khu vực an toàn và chạy xuống lòng đường.

Vì vậy, với những gia đình có nhà mặt đường, việc bảo đảm an toàn cho trẻ cần được thực hiện bằng các biện pháp cụ thể, thay vì chỉ nhắc nhở trẻ không được chạy ra đường.