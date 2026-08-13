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[VIDEO] Đại học Duisburg-Essen hé lộ vòng lặp nghiện Internet khó dứt ra

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[VIDEO] Đại học Duisburg-Essen hé lộ vòng lặp nghiện Internet khó dứt ra

Nghiên cứu của Đại học Duisburg-Essen theo dõi 900 người cho thấy càng online, người dùng càng khó dứt ra khỏi vòng lặp nghiện Internet.

Minh Quân - Hà Anh
#nghiện Internet và ảnh hưởng tâm lý #nghiên cứu về hành vi trực tuyến #tác động của Internet đến cuộc sống #khó kiểm soát thời gian online #vai trò của các nền tảng trực tuyến

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