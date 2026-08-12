[VIDEO] Giá nhà Úc giảm sâu nhất kể từ 2022, Sydney và Melbourne chịu thiệt nặng

Giá nhà tại Úc tháng 7/2026 giảm 0,7%, sâu nhất kể từ cuối 2022, ảnh hưởng lớn đến Sydney và Melbourne, theo báo cáo của Cotality.