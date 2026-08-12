Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Giá nhà Úc giảm sâu nhất kể từ 2022, Sydney và Melbourne chịu thiệt nặng

SPOTLIGHT

[VIDEO] Giá nhà Úc giảm sâu nhất kể từ 2022, Sydney và Melbourne chịu thiệt nặng

Giá nhà tại Úc tháng 7/2026 giảm 0,7%, sâu nhất kể từ cuối 2022, ảnh hưởng lớn đến Sydney và Melbourne, theo báo cáo của Cotality.

Minh Quân - Hà Anh
#giá nhà Úc giảm sâu nhất kể từ 2022 #xu hướng giảm giá nhà tại Sydney và Melbourne #thị trường bất động sản Úc tháng 7/2026 #phân tích xu hướng thị trường nhà đất #ảnh hưởng đến người mua nhà tại Úc

Bài liên quan

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT