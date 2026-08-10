Khoảnh khắc thang máy quá tải rơi tự do 4 tầng làm 4 người gãy chân

Khoảnh khắc kinh hoàng khi một thang máy chở quá tải chín người rơi xuống độ cao 50 feet (khoảng 15 mét) trong một tòa nhà cao tầng.

Một video được đăng tải trên Instagram bởi tài khoản golos.dagetana cho thấy chín người đàn ông bước vào thang máy. Một người trong số họ cảnh báo những người khác về nguy cơ quá tải, nhưng khi cửa đóng lại, sau đó cabin bắt đầu di chuyển và rơi xuống, họ đều bị va đập mạnh xuống đất. Vụ việc xảy ra ở Makhachkala, Dagestan.

Video: @golos.dagetana / Instagram

Một số thành viên trong nhóm bị rơi mạnh xuống sàn, trong đó bốn người bị gãy chân khi thang máy rơi từ độ cao 50 feet.

Tổng hợp từ các nguồn tin nước ngoài, thang máy có chín người bên trong thay vì sáu người như quy định giới hạn về cân nặng.

Bộ y tế khu vực cho biết: “Các bác sĩ của các bệnh viện thuộc chính quyền cộng hòa đang bận rộn điều trị cho bốn người bị thương do vụ sập thang máy trong một tòa nhà chung cư. Mạng sống của những người bị thương không gặp nguy hiểm.”

Theo các quan chức, tòa nhà này được hoàn thành vào năm 2021, chưa từng nhận được giấy chứng nhận nghiệm thu hoặc được bàn giao chính thức cho chính quyền thành phố.

Tệ hơn nữa, đây là một trong 180 tòa nhà cao tầng được cho là xây dựng trái phép mà chính quyền đã xác định.