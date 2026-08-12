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[VIDEO] Cơn sốt AI đẩy giá hàng loạt mặt hàng tại Mỹ leo thang chóng mặt

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[VIDEO] Cơn sốt AI đẩy giá hàng loạt mặt hàng tại Mỹ leo thang chóng mặt

Các hộ gia đình Mỹ phải chi thêm gần 400 USD mỗi năm do lạm phát từ AI, với Apple, Sony, Microsoft tăng giá sản phẩm do chip nhớ khan.

Minh Quân - Hà Anh
#ảnh hưởng của AI đến giá hàng hóa tại Mỹ #tăng chi tiêu hộ gia đình Mỹ do lạm phát #tăng giá sản phẩm của Apple #Sony #Microsoft #khan hiếm chip nhớ ảnh hưởng giá bán

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