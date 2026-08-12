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[VIDEO] Mỹ bất ngờ giải cứu đồng yên khỏi đáy 4 thập kỷ vì sao?

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[VIDEO] Mỹ bất ngờ giải cứu đồng yên khỏi đáy 4 thập kỷ vì sao?

Washington phối hợp Tokyo can thiệp giữ đồng yên từ mức 164 xuống 157, ngăn chặn làn sóng mất giá tiền tệ châu Á.

Minh Quân - Hà Anh
#Mỹ phối hợp Nhật Bản can thiệp đồng yên #kéo đồng yên phục hồi từ mức đáy 4 thập kỷ #tác động của chính sách tiền tệ Mỹ và Nhật Bản #tác động của can thiệp ngoại hối đến thị trường châu Á #ngăn chặn làn sóng mất giá tiền tệ khu vực

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