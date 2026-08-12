Cố mở cửa thoát hiểm trên máy bay, người đàn ông nhận kết đắng

Đoạn video gây sốc cho thấy nhân viên vật lộn với người đàn ông trong khi các hành khách khác hoảng sợ chứng kiến vụ việc.

Một người đàn ông Ấn Độ tên Jamsheer Athanikkal, 36 tuổi, đã bị bắt giữ khi đang trên chuyến bay của hãng Batik Air từ Malaysia đến Ấn Độ vì đã cố mở cửa thoát hiểm "mà không có bất kỳ lý do gì".

Video: @gharkekalesh / X

Cuối cùng, các hành khách và nhân viên khác đã khống chế và bắt giữ anh ta bằng dây buộc trước khi giao anh ta cho nhà chức trách. Có thể nhìn thấy những vết xước xung quanh tấm kính cửa sổ mà người này bị cáo buộc đã cố gắng phá vỡ.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn , Athanikkal được cho là đã đưa ra một lời giải thích kỳ lạ cho hành động của mình, nói rằng anh ta "cảm thấy muốn làm vậy vào lúc đó".

Theo cáo buộc, người này đã nói với cảnh sát rằng anh ta "cảm thấy như muốn chết trong suốt chuyến bay" dù anh ta đang bay về nhà để thăm con mới sinh của mình. Người phát ngôn của cảnh sát sân bay Kochi cho biết vụ việc xảy ra trong chuyến bay từ 9 giờ 30 phút tối đến 11 giờ tối.

Các nhà chức trách cũng đang điều tra xem liệu Athanikkal có thể phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung theo Đạo luật trấn áp các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng không dân dụng, bao gồm các hành vi phạm tội xảy ra trên máy bay hay không.

Athanikkal ban đầu bị bắt vì nghi ngờ có hành vi đe dọa hình sự, không tuân thủ các chỉ thị an toàn chính thức và gây nguy hiểm cho an ninh công cộng.

Cảnh sát sau đó đã bổ sung thêm cáo buộc âm mưu giết người liên quan đến vụ việc. Người phát ngôn cho biết: “Vì hành vi của bị cáo có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các hành khách khác nên chúng tôi đã khởi tố anh ta về tội cố ý giết người.”