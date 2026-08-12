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[VIDEO] Mỹ tính cấm thiết bị truyền dữ liệu AI từ Trung Quốc

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[VIDEO] Mỹ tính cấm thiết bị truyền dữ liệu AI từ Trung Quốc

Mỹ đang xem xét cấm nhập khẩu thiết bị truyền dữ liệu AI từ Trung Quốc để bảo vệ an ninh trung tâm dữ liệu. Quyết định gấp rút đang được đưa ra.

Minh Quân - Hà Anh
#Mỹ dự kiến cấm thiết bị AI từ Trung Quốc #Bảo vệ an ninh trung tâm dữ liệu AI #Ủy ban Truyền thông Mỹ hành động #Quyết định cấm nhập khẩu thiết bị quang học #Ảnh hưởng đến ngành công nghệ Trung Quốc

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