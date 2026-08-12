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[VIDEO] Nghiên cứu tại Ý: Trẻ dùng mạng xã hội sớm học kém hơn bạn bè

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[VIDEO] Nghiên cứu tại Ý: Trẻ dùng mạng xã hội sớm học kém hơn bạn bè

Nghiên cứu tại Ý với hơn 5.000 học sinh cho thấy trẻ bắt đầu dùng mạng xã hội từ lớp sáu có điểm toán và đọc hiểu thấp hơn đáng kể.

Minh Quân - Hà Anh
#tác động của mạng xã hội đến học tập trẻ em #nghiên cứu về kỹ năng toán và đọc hiểu #ảnh hưởng của việc sử dụng mạng sớm #học sinh lớp sáu và hoạt động trực tuyến #mối liên hệ giữa mạng xã hội và thành tích học tập

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