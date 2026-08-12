Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Bộ Thương mại Trung Quốc siết xuất khẩu drone sang Mỹ từ 5/8
Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu drone và linh kiện công nghệ cao sang Mỹ từ 5/8, đưa gần 10 thực thể Mỹ vào danh sách đối phó.
Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu drone và linh kiện công nghệ cao sang Mỹ từ 5/8, đưa gần 10 thực thể Mỹ vào danh sách đối phó.
Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu drone và linh kiện công nghệ cao sang Mỹ từ 5/8, đưa gần 10 thực thể Mỹ vào danh sách đối phó.
Mỹ đang xem xét cấm nhập khẩu thiết bị truyền dữ liệu AI từ Trung Quốc để bảo vệ an ninh trung tâm dữ liệu. Quyết định gấp rút đang được đưa ra.
Các hộ gia đình Mỹ phải chi thêm gần 400 USD mỗi năm do lạm phát từ AI, với Apple, Sony, Microsoft tăng giá sản phẩm do chip nhớ khan.
Nghiên cứu tại Ý với hơn 5.000 học sinh cho thấy trẻ bắt đầu dùng mạng xã hội từ lớp sáu có điểm toán và đọc hiểu thấp hơn đáng kể.
SpaceX ghi nhận doanh thu quý II gần 8 tỷ USD, tăng 92%, nhưng cổ phiếu giảm 7% sau giờ giao dịch do các yếu tố thị trường.
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Trước thềm FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam, khối ngoại mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 phiên, dự đoán xu hướng tích cực.
Clip ghi cảnh một nhóm người vây đánh cô gái và nam thanh niên giữa phố Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội khiến công an vào cuộc xác minh.
Hà Nội xây dựng điểm trung chuyển, bãi đỗ xe tại cửa ngõ vùng phát thải thấp, tạo tiền đề kiểm soát ô nhiễm và chuyển đổi giao thông xanh khu vực trung tâm.
Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đạt gần 2 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, tăng 30% nhưng giá bán tại vườn tại Đắk Nông lao dốc do cung vượt cầu và cạnh tranh.
Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu drone và linh kiện công nghệ cao sang Mỹ từ 5/8, đưa gần 10 thực thể Mỹ vào danh sách đối phó.
Mỹ đang xem xét cấm nhập khẩu thiết bị truyền dữ liệu AI từ Trung Quốc để bảo vệ an ninh trung tâm dữ liệu. Quyết định gấp rút đang được đưa ra.
Các hộ gia đình Mỹ phải chi thêm gần 400 USD mỗi năm do lạm phát từ AI, với Apple, Sony, Microsoft tăng giá sản phẩm do chip nhớ khan.
Nghiên cứu tại Ý với hơn 5.000 học sinh cho thấy trẻ bắt đầu dùng mạng xã hội từ lớp sáu có điểm toán và đọc hiểu thấp hơn đáng kể.
SpaceX ghi nhận doanh thu quý II gần 8 tỷ USD, tăng 92%, nhưng cổ phiếu giảm 7% sau giờ giao dịch do các yếu tố thị trường.
Giá nhà tại Úc tháng 7/2026 giảm 0,7%, sâu nhất kể từ cuối 2022, ảnh hưởng lớn đến Sydney và Melbourne, theo báo cáo của Cotality.
Trước thềm FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam, khối ngoại mua ròng hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 phiên, dự đoán xu hướng tích cực.
Clip ghi cảnh một nhóm người vây đánh cô gái và nam thanh niên giữa phố Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội khiến công an vào cuộc xác minh.
Hà Nội xây dựng điểm trung chuyển, bãi đỗ xe tại cửa ngõ vùng phát thải thấp, tạo tiền đề kiểm soát ô nhiễm và chuyển đổi giao thông xanh khu vực trung tâm.
Xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đạt gần 2 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, tăng 30% nhưng giá bán tại vườn tại Đắk Nông lao dốc do cung vượt cầu và cạnh tranh.
Nền kinh tế Mỹ phụ thuộc lớn vào AI, đóng góp gần 1/3 tăng trưởng GDP. Các chuyên gia cảnh báo rủi ro từ cơn sốt AI ngày càng tăng.
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