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[VIDEO] Bộ Thương mại Trung Quốc siết xuất khẩu drone sang Mỹ từ 5/8

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[VIDEO] Bộ Thương mại Trung Quốc siết xuất khẩu drone sang Mỹ từ 5/8

Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu drone và linh kiện công nghệ cao sang Mỹ từ 5/8, đưa gần 10 thực thể Mỹ vào danh sách đối phó.

Minh Quân - Hà Anh
#Quy định kiểm soát xuất khẩu drone Trung Quốc #Chính sách hạn chế công nghệ cao Mỹ #Ảnh hưởng chiến tranh công nghệ Trung - Mỹ #Danh sách thực thể Mỹ bị đưa vào kiểm soát #Tác động tới thương mại quốc tế

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