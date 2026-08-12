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[VIDEO] Doanh thu SpaceX bùng nổ, cổ phiếu giảm dù tăng trưởng vượt bậc

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[VIDEO] Doanh thu SpaceX bùng nổ, cổ phiếu giảm dù tăng trưởng vượt bậc

SpaceX ghi nhận doanh thu quý II gần 8 tỷ USD, tăng 92%, nhưng cổ phiếu giảm 7% sau giờ giao dịch do các yếu tố thị trường.

Minh Quân - Hà Anh
#Doanh thu SpaceX đạt kỷ lục #Ảnh hưởng của Elon Musk đến cổ phiếu #Tăng trưởng doanh thu từ Starlink và AI #Phân tích diễn biến cổ phiếu SpaceX #Tác động của thị trường ngoài giờ

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