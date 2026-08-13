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[VIDEO] Hội chứng sợ xa điện thoại ngày càng phổ biến tại Việt Nam

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[VIDEO] Hội chứng sợ xa điện thoại ngày càng phổ biến tại Việt Nam

Gần 24% người Việt gặp phải hội chứng Nomophobia, gây lo ngại về sức khỏe do nghiện điện thoại và sợ xa thiết bị.

Minh Quân - Hà Anh
#Hội chứng sợ xa điện thoại #Tác động của Nomophobia đến sức khỏe #Tỷ lệ người Việt mắc chứng sợ xa điện thoại #Ảnh hưởng của công nghệ đến tâm lý #Nhu cầu nâng cao nhận thức về sử dụng điện thoại

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