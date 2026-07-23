Vì sao đối thủ của Công ty Dũng Tuyết trượt DA thảm nhựa đường Thủ Khoa Huân

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, mới đây Chủ tịch UBND phường Thuận Giao - Võ Huỳnh Ngọc Thủy đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1449/QĐ-UBND ngày 16/07/2026 cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Chỉnh trang, thảm nhựa đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường Lê Thị Trung đến Ngã tư Hòa Lân). Dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Nguồn: MSC

Gói thầu xây lắp này có mã số thông báo mời thầu IB2600321749, sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu, với giá gói thầu được duyệt là 16.798.956.904 đồng. Qua quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết đã được lựa chọn trúng thầu với giá 16.431.919.439 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 367.037.465 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm 2,18%.

Đối thủ dừng bước ở vòng kỹ thuật, Dũng Tuyết rộng cửa trúng thầu

Theo tài liệu hồ sơ đấu thầu, trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 22/06/2026 và Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) được phê duyệt tại Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 27/06/2026, đều do Chủ tịch UBND phường Thuận Giao Võ Huỳnh Ngọc Thủy ký ban hành.

Quá trình mở thầu ghi nhận có 02 nhà thầu nộp hồ sơ tham dự, gồm Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết và Liên danh Sơn Minh Quang - Phát Đại Lộc (mã định danh vn3702689668). Trong đó, Liên danh Sơn Minh Quang - Phát Đại Lộc đưa ra giá dự thầu là 16.724.918.677 đồng.

Tuy nhiên, căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 04/BCĐG-HT-019 do Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh lập ngày 08/07/2026 và Báo cáo thẩm định số 04-013/BCTĐ-SG ngày 14/07/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Sài Gòn, Liên danh Sơn Minh Quang - Phát Đại Lộc đã bị loại ngay từ bước đánh giá về kỹ thuật do hồ sơ dự thầu (E-HSDT) không đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT.

Cụ thể, Báo cáo đánh giá chỉ rõ nhà thầu liên danh này không đáp ứng hàng loạt tiêu chí kỹ thuật quan trọng như: Mục 3.1.2 về mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng; Mục 3.1.3 và Mục 3.1.4 về biện pháp tổ chức thi công; Mục 3.2 về tiến độ thi công; Mục 3.3.2 về biện pháp bảo đảm chất lượng; Mục 3.4 về mức độ đáp ứng về bảo hành và bảo trì; cùng Mục 3.5 về thông tin kết quả thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Việc đối thủ duy nhất không vượt qua bước kỹ thuật đã giúp Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết trở thành đơn vị duy nhất đáp ứng yêu cầu và được xét duyệt trúng thầu.

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu doanh nghiệp cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết (mã số thuế 3701406363) có địa chỉ trụ sở tại 19/2 Khu Phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TP HCM, do bà Tăng Thị Dũng Tuyết làm Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026, Doanh nghiệp đã tham gia khoảng 114 gói thầu, trúng 95 gói, trượt 19 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 498.516.436.837 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 310.402.446.256 đồng, với vai trò liên danh: 188.113.990.581 đồng.

Phân tích dữ liệu lịch sử dự thầu thể hiện Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết có mối quan hệ hợp tác thường xuyên với nhiều đơn vị mời thầu như: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng tổng hợp Tín Đức tham gia khoảng 27 gói trúng 27 gói, tổng giá trị trúng thầu 106.327.368.374 đồng; Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh tham gia khoảng 15 gói trúng 13 gói, tổng giá trị trúng thầu 99.487.771.634 đồng; Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh tham gia khoảng 7 gói trúng 5 gói 24.658.486.491 đồng.

Tại UBND phường Thuận Giao ngoài gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên thì cùng ngày 16/7/2026 nhà thầu này đã trúng gói Thi công xây dựng thuộc dự án Chỉnh trang đường D14 Khu dân cư Thuận Giao trị giá 17.349.888.239 đồng trong vai trò liên danh chính.

Góc nhìn chuyên gia và luật sư về tính cạnh tranh

Bình luận về kết quả lựa chọn nhà thầu tại dự án này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, việc cuộc thầu có 02 nhà thầu tham dự nhưng 01 nhà thầu nhanh chóng bị loại ngay từ vòng kỹ thuật do vướng hàng loạt lỗi cơ bản về biện pháp thi công, tiến độ và tiêu chuẩn vật liệu đã làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm tính cạnh tranh thực chất. Điều này đòi hỏi chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần xem xét kỹ lưỡng tính minh bạch, công bằng trong việc thiết lập tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT, tuân thủ tuyệt đối quy định không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một nhóm nhà thầu gây ra cạnh tranh không bình đẳng theo khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu. Đồng thời, các nhà thầu tham dự cũng cần nâng cao năng lực lập hồ sơ dự thầu để tránh những sai sót kỹ thuật không đáng có.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP đã thiết lập hành lang pháp lý rất rõ ràng về nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Với vai trò Chủ đầu tư, UBND phường Thuận Giao chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 12 Điều 78 Luật Đấu thầu.