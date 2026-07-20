Phường Tân Tạo: Nhà An Khang trúng gói sửa chữa trường học hơn 3 tỷ đồng

Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Tân Tạo vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp trị giá hơn 3 tỷ duy nhất Công ty Nhà An Khang dự thầu và trúng

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Tạo đã ký ban hành Quyết định số 781/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 10/07/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây lắp thuộc công trình Sửa chữa trường lớp trong năm học 2026-2027 trên địa bàn phường Tân Tạo. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang.

Nguồn: MSC

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hơn 3 tỷ đồng tại phường Tân Tạo

Gói thầu xây lắp thuộc công trình Sửa chữa trường lớp trong năm học 2026-2027 trên địa bàn phường Tân Tạo được tổ chức mời thầu rộng rãi trực tuyến từ ngày 26/06/2026 theo Quyết định phê duyệt số 668/QĐ-BQLDAĐTXD. Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với nguồn vốn từ ngân sách phường (vốn chi thường xuyên không giao tự chủ). Giá gói thầu phê duyệt ban đầu được xác định là 3.236.658.022 đồng.

Đến thời điểm đóng mở thầu ngày 07/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang. Giá dự thầu của doanh nghiệp này sau khi áp dụng các bước tính toán và mở thầu là 3.066.492.000 đồng, không xuất hiện giá trị giảm giá.

Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất trực tuyến ngày 08/07/2026 của đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu, hồ sơ của doanh nghiệp đạt toàn bộ các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và các thông số kỹ thuật chuyên môn. Sau khi hoàn tất giai đoạn đối chiếu tài liệu gốc vào ngày 09/07/2026, chủ đầu tư đã quyết định phê duyệt giá trúng thầu bằng đúng mức giá dự thầu là 3.066.492.000 đồng, thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày.

Năng lực nhà thầu An Khang

Xâu chuỗi dữ liệu lịch sử hoạt động thương mại công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang (MST: 0312040671, người đại diện pháp luật là Giám đốc Phan Hoàng Nguyên) là một nhà thầu có năng lực đấu thầu quy mô lớn tại khu vực TP HCM.

Tính đến thời điểm tháng 07/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 74 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu rất cao khi ghi nhận trúng 72 gói, trượt 1 gói và bị hủy 1 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 140.433.114.468 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 123.071.682.200 đồng, với vai trò liên danh: 17.361.432.268 đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu của doanh nghiệp này so với giá dự toán được phê duyệt từ trước tới nay đạt tới 98.99%, nghĩa là mức tiết kiệm bình quân chỉ ở ngưỡng xấp xỉ 1.01%.

Trước khi được phê duyệt trúng gói thầu sửa trường tại phường Bình Tân thì trước đó 09/04/2026 nhà thầu được Trường Mầm non Thiết Mộc Lan chỉ định thực hiện gói Xây dựng trị giá 368.329.000 đồng.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong đầu tư công

"Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM), hành lang pháp lý hiện hành hoàn toàn cho phép xử lý tình huống linh hoạt đối với gói thầu công khai qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ. Căn cứ khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, khi đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ, chủ đầu tư có quyền quyết định mở thầu ngay để tiến hành đánh giá.

Việc phê duyệt trúng thầu là hoàn toàn hợp pháp, miễn là hồ sơ dự thầu phải vượt qua tuần tự các bước kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo đúng quy định nghiêm ngặt tại Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Dưới góc nhìn quản lý kinh tế, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, để cụ thể hóa tối đa tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, các chủ đầu tư cấp cơ sở cần nỗ lực hơn nữa để mở rộng cơ hội tiếp cận cho các doanh nghiệp.