Phường Tân Tạo: Nhà An Khang trúng gói sửa chữa trường học hơn 3 tỷ đồng

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Tạo đã ký ban hành Quyết định số 781/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 10/07/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây lắp thuộc công trình Sửa chữa trường lớp trong năm học 2026-2027 trên địa bàn phường Tân Tạo. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang.
Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hơn 3 tỷ đồng tại phường Tân Tạo
Gói thầu xây lắp thuộc công trình Sửa chữa trường lớp trong năm học 2026-2027 trên địa bàn phường Tân Tạo được tổ chức mời thầu rộng rãi trực tuyến từ ngày 26/06/2026 theo Quyết định phê duyệt số 668/QĐ-BQLDAĐTXD. Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với nguồn vốn từ ngân sách phường (vốn chi thường xuyên không giao tự chủ). Giá gói thầu phê duyệt ban đầu được xác định là 3.236.658.022 đồng.
Đến thời điểm đóng mở thầu ngày 07/07/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang. Giá dự thầu của doanh nghiệp này sau khi áp dụng các bước tính toán và mở thầu là 3.066.492.000 đồng, không xuất hiện giá trị giảm giá.
Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất trực tuyến ngày 08/07/2026 của đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu, hồ sơ của doanh nghiệp đạt toàn bộ các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và các thông số kỹ thuật chuyên môn. Sau khi hoàn tất giai đoạn đối chiếu tài liệu gốc vào ngày 09/07/2026, chủ đầu tư đã quyết định phê duyệt giá trúng thầu bằng đúng mức giá dự thầu là 3.066.492.000 đồng, thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày.
Năng lực nhà thầu An Khang
Xâu chuỗi dữ liệu lịch sử hoạt động thương mại công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhà An Khang (MST: 0312040671, người đại diện pháp luật là Giám đốc Phan Hoàng Nguyên) là một nhà thầu có năng lực đấu thầu quy mô lớn tại khu vực TP HCM.
Tính đến thời điểm tháng 07/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 74 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu rất cao khi ghi nhận trúng 72 gói, trượt 1 gói và bị hủy 1 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 140.433.114.468 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 123.071.682.200 đồng, với vai trò liên danh: 17.361.432.268 đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu của doanh nghiệp này so với giá dự toán được phê duyệt từ trước tới nay đạt tới 98.99%, nghĩa là mức tiết kiệm bình quân chỉ ở ngưỡng xấp xỉ 1.01%.
Trước khi được phê duyệt trúng gói thầu sửa trường tại phường Bình Tân thì trước đó 09/04/2026 nhà thầu được Trường Mầm non Thiết Mộc Lan chỉ định thực hiện gói Xây dựng trị giá 368.329.000 đồng.
Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong đầu tư công
"Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM), hành lang pháp lý hiện hành hoàn toàn cho phép xử lý tình huống linh hoạt đối với gói thầu công khai qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ. Căn cứ khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, khi đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ, chủ đầu tư có quyền quyết định mở thầu ngay để tiến hành đánh giá.
Việc phê duyệt trúng thầu là hoàn toàn hợp pháp, miễn là hồ sơ dự thầu phải vượt qua tuần tự các bước kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo đúng quy định nghiêm ngặt tại Điều 32 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
Dưới góc nhìn quản lý kinh tế, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, để cụ thể hóa tối đa tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, các chủ đầu tư cấp cơ sở cần nỗ lực hơn nữa để mở rộng cơ hội tiếp cận cho các doanh nghiệp.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
- Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
- Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.