TP HCM: Mở thầu tại xã Hiệp Phước, chênh lệch giá dự thầu hơn 1 tỷ đồng

Gói thầu xây dựng hơn 17 tỷ đồng tại xã Hiệp Phước, TP HCM ghi nhận cục diện cạnh tranh giữa hai nhà thầu với tỷ lệ giảm giá chênh lệch lớn

Cận cảnh gói thầu xây dựng hơn 17 tỷ đồng tại xã Hiệp Phước

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu xây dựng thuộc dự án nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn các ấp (thuộc xã Nhơn Đức cũ) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Phước làm chủ đầu tư và trực tiếp mời thầu. Đây là công trình hạ tầng giao thông đường bộ cấp IV nhằm mục tiêu nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm với tổng chiều dài đường là 1.627,34 mét kết hợp xây dựng mới hệ thống thoát nước dài khoảng 664 mét. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách xã giai đoạn 2026 - 2030.

Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình bộc lộ quy mô đầu tư tương đối chi tiết với kết cấu nền đường, áo đường được phân chia thành nhiều loại vật liệu như Carboncor Asphalt CA 9,5 dày 2cm, Carboncor Asphalt CABR 19 dày 4cm, lớp móng cấp phối đá dăm loại I dày 18cm, hoặc bê tông nhựa BTNC 9,5 dày 4cm tùy thuộc vào hiện trạng từng tuyến hẻm nhánh đường Lê Văn Lương. Hệ thống thoát nước được thiết kế bằng ống nhựa HDPE sọc xanh đường kính từ D400mm đến D800mm, móng cống gia cố bằng cừ tràm mật độ 9 cây trên một mét vuông, hố ga bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250 được gia cố cừ tràm mật độ 16 cây trên một mét vuông.

Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án được phê duyệt tại Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 của UBND xã Hiệp Phước là 19,55 tỷ đồng, trong đó giá gói thầu xây dựng được phê duyệt ở bước lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu gần 17,029 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 270 ngày.

Bức tranh giá dự thầu và bài toán chênh lệch hơn một tỷ đồng

Biên bản mở thầu hoàn thành vào lúc 14:10 ngày 06/07/2026 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận có hai nhà thầu độc lập tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Điểm đáng chú ý nhất tại gói thầu này chính là sự chênh lệch rõ rệt về mức giá đề xuất giữa hai ứng viên, mở ra các kịch bản tài chính khác nhau cho ngân sách địa phương.

Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Huyện Nhà Bè nộp hồ sơ với giá dự thầu là 15,973 tỷ đồng, không đề xuất tỷ lệ giảm giá ngoài đơn giá. Qua tính toán đối chiếu với giá gói thầu 17,029 tỷ đồng, gói thầu nếu được giao cho đơn vị này sẽ giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 1,056 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương ứng đạt khoảng 6,20%. Về tiến độ, nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện gói thầu là 270 ngày, hoàn toàn trùng khớp với khung thời gian yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Nguồn: MSC

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam Việt tham gia dự thầu với mức giá sát nút giá trần là 17,002 tỷ đồng. Mức giá này chỉ thấp hơn giá gói thầu vỏn vẹn 26.964.367 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tương ứng chỉ đạt mức 0,16%. Dù vậy, điểm khác biệt của Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam Việt là việc rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng xuống còn 260 ngày, nhanh hơn 10 ngày so với yêu cầu của bên mời thầu và đề xuất của đối thủ.

Soi năng lực và lịch sử trúng thầu của hai doanh nghiệp

Phân tích cơ sở dữ liệu đấu thầu của các ứng viên cho thấy cả hai đơn vị đều là những doanh nghiệp có kinh nghiệm dày dạn tại khu vực địa giới hành chính TP HCM.

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Huyện Nhà Bè (có địa chỉ trụ sở tại Xã Nhà Bè, TP HCM) có lịch sử tham gia 58 gói thầu, trong đó trúng 44 gói, trượt 12 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 587,296 tỷ đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 456,945 tỷ đồng, với vai trò liên danh: 130,352 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, doanh nghiệp này thể hiện mối quan hệ hợp tác đặc biệt chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè (một đơn vị cùng địa bàn hành chính cũ) khi tham gia khoảng 17/17 gói thầu với vai trò độc lập. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này trong lịch sử đạt mức tương đối cao là 98,64%. Gói thầu mà nhà thầu trúng gần đây nhất tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè là gói Chăm sóc, bảo dưỡng công viên, mảng xanh và cây xanh trị giá 3,322 tỷ đồng, trúng tháng 06/2026.

Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam Việt (trụ sở đặt tại Phường Bình Đông, TP HCM) sở hữu dữ liệu tham gia thầu lớn hơn với 114 gói thầu, trúng 92 gói, trượt 18 gói, hủy 3 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 338,357 tỷ đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 194,999 tỷ đồng, với vai trò liên danh: 143,358 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này đạt 98,65%.

Đáng chú ý, trong nữa đầu năm 2026 nhà thầu thường xuyên trúng thầu tại Trung tâm Quản lý Đường Thủy. Cụ thể: Gói Thi công nạo vét trị giá 4,45 tỷ đồng trúng ngày 05/01/2026; Gói Thi công nạo vét trị giá 8,819 đồng, trúng ngày 27/01/2026; Gói Phi tư vấn-Sửa chữa, kiểm tra cano trị giá 497.620.000 đồng, trúng ngày 30/06/2026.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.