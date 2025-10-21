Vận hành điều tiết hồ Phú Ninh (Đà Nẵng) từ sáng 22/10 để ứng phó bão số 12

Nhằm ứng phó mưa lớn và bão số 12, Công ty Khai thác thủy lợi Quảng Nam vận hành điều tiết hồ Phú Ninh từ 8h ngày 22/10 để đảm bảo an toàn vùng hạ du.

Chiều 21/10, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam phát thông báo về việc vận hành, điều tiết nước hồ Phú Ninh nhằm chủ động ứng phó mưa rất lớn kết hợp bão số 12.

Việc vận hành thực hiện theo Quy trình điều tiết hồ chứa Phú Ninh, phương án ứng phó thiên tai năm 2025 đã được phê duyệt và Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 21/10/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12.

Hồ Phú Ninh (Đà Nẵng) sẽ thực hiện điều tiết xả nước sâu từ 8h sáng 22.10. Ảnh: Đ.V

Theo thông báo, lúc 13h ngày 21/10, mực nước hồ Phú Ninh ở cao trình +28,06m. Dự báo đến sáng 22/10, mực nước sông Tam Kỳ có khả năng lên mức tối đa +0,99m, dưới báo động I.

Để duy trì mực nước trong giới hạn quy trình (tối đa +30,50m cuối tháng 10), công ty sẽ tiến hành điều tiết qua tràn xả sâu, với lưu lượng từ 30m³/s đến 700m³/s, bắt đầu từ 8h ngày 22/10.

Công ty đề nghị chính quyền, đặc biệt là các địa phương vùng hạ du chủ động thông tin đến người dân để triển khai biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

