Xã hội

Vận hành điều tiết hồ Phú Ninh (Đà Nẵng) từ sáng 22/10 để ứng phó bão số 12

Nhằm ứng phó mưa lớn và bão số 12, Công ty Khai thác thủy lợi Quảng Nam vận hành điều tiết hồ Phú Ninh từ 8h ngày 22/10 để đảm bảo an toàn vùng hạ du.

Thanh Hà

Chiều 21/10, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam phát thông báo về việc vận hành, điều tiết nước hồ Phú Ninh nhằm chủ động ứng phó mưa rất lớn kết hợp bão số 12.

Việc vận hành thực hiện theo Quy trình điều tiết hồ chứa Phú Ninh, phương án ứng phó thiên tai năm 2025 đã được phê duyệt và Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 21/10/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12.

ho-phu-ninh.jpg
Hồ Phú Ninh (Đà Nẵng) sẽ thực hiện điều tiết xả nước sâu từ 8h sáng 22.10. Ảnh: Đ.V

Theo thông báo, lúc 13h ngày 21/10, mực nước hồ Phú Ninh ở cao trình +28,06m. Dự báo đến sáng 22/10, mực nước sông Tam Kỳ có khả năng lên mức tối đa +0,99m, dưới báo động I.

Để duy trì mực nước trong giới hạn quy trình (tối đa +30,50m cuối tháng 10), công ty sẽ tiến hành điều tiết qua tràn xả sâu, với lưu lượng từ 30m³/s đến 700m³/s, bắt đầu từ 8h ngày 22/10.

Công ty đề nghị chính quyền, đặc biệt là các địa phương vùng hạ du chủ động thông tin đến người dân để triển khai biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Xã hội

Gia Lai triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó bão số 12 Fengshen

Tính đến trưa 21/10, các đồn biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 12 Fengshen.

Tính đến trưa 21/10, các đồn biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 12 (Fengshen). Cụ thể, đã kêu gọi được 1.892 tàu với 8.156 ngư dân vào neo đậu tại các bãi trú an toàn; 4.734 tàu với 33.138 ngư dân đã vào bờ tránh trú an toàn; hiện còn 1.041 tàu với 7.294 ngư dân đang hoạt động ngoài khu vực bị ảnh hưởng của bão.

Chiều tối 20/10, ông Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và kết nối trực tuyến tới 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó với bão số 12 Fengshen.

Xem chi tiết

Xã hội

Hàng nghìn tàu cá ở Đà Nẵng vào neo đậu an toàn trước bão số 12

Đến cuối ngày 21/10, hơn 4.000 tàu cá đã vào nơi neo đậu an toàn, tập trung chủ yếu tại âu thuyền Thọ Quang và các cảng cá trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chiều ngày 21/10, tại cảng cá Thọ Quang (phường Thọ Quang, TP Đà Nẵng), hàng loạt tàu cá từ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam lần lượt cập cảng Thọ Quang để tránh trú bão. Khu vực neo đậu nhanh chóng trở nên đông kín.

Trên bờ, ngư dân tranh thủ bốc dỡ thủy, hải sản lên tiêu thụ, đồng thời gia cố dây neo, kiểm tra thân tàu và sắp xếp ngư cụ nhằm hạn chế thiệt hại khi gió mạnh.

Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 12 Fengshen đổ bộ ngày 23/10, cảnh báo mưa lớn và lũ quét miền Trung

Thủ tướng yêu cầu các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão số 12 (Fengshen), dự kiến đổ bộ ngày 23/10, gây mưa lớn diện rộng.

Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó với bão số 12 (Fengshen) và mưa lũ sau bão.

Theo công điện, các địa phương ven biển phải rà soát, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, hướng dẫn ngư dân vào nơi tránh trú an toàn. Các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk được yêu cầu khẩn trương triển khai phương án phòng, tránh mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt đô thị.

Xem chi tiết

Trước tình hình ảnh hưởng do mưa lũ, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã khẩn trương vào cuộc, họ không chỉ mang trên vai nhiệm vụ khôi phục điện, mà còn mang đến niềm tin và sự sẻ chia cho người dân vùng ngập tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc (tỉnh Thái Nguyên).