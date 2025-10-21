Hà Nội

Xã hội

Gia Lai triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó bão số 12 Fengshen

Tính đến trưa 21/10, các đồn biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 12 Fengshen.

Hà Ngọc Chính

Tính đến trưa 21/10, các đồn biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 12 (Fengshen). Cụ thể, đã kêu gọi được 1.892 tàu với 8.156 ngư dân vào neo đậu tại các bãi trú an toàn; 4.734 tàu với 33.138 ngư dân đã vào bờ tránh trú an toàn; hiện còn 1.041 tàu với 7.294 ngư dân đang hoạt động ngoài khu vực bị ảnh hưởng của bão.

Chiều tối 20/10, ông Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và kết nối trực tuyến tới 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó với bão số 12 Fengshen.

cgu.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phòng chống cơn bão số 12

Bão số 12 đang diễn biến rất phức tạp, dự báo sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, sạt lở và ngập lụt. Do đó, các ngành, địa phương cần bám sát nhiệm vụ, phương án đã xây dựng để triển khai biện pháp ứng phó.” Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu

Báo cáo tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời, xây dựng phương án, kế hoạch phòng-chống thiên tai với phương châm “4 tại chỗ” nhằm kịp thời ứng phó, xử lý với các tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về ứng phó với thiên tai.

Về việc ứng phó với bão số 12 đang hoạt động trên Biển Đông, theo dự báo, tỉnh Gia Lai không chịu ảnh hưởng trực tiếp, song Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; đảm bảo các điều kiện về phương tiện, nhân-vật lực, thông tin liên lạc thông suốt để ứng phó với tình hình trước, trong và sau bão.

Chú trọng tuyên truyền, kêu gọi ngư dân neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão tại các khu vực an toàn.

image.jpg
Tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn

Duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 để kịp thời ứng phó, xử lý với các tình huống xảy ra; đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng của người dân, kịp thời di dời người dân, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; đảm bảo tất cả các tàu, thuyền tránh trú bão an toàn; thường xuyên cập nhật tình hình, thông tin cho các cấp, ngành, người dân để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị kích hoạt kịch bản ứng phó với bão số 12 và tùy theo tình hình sẽ thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại khu vực Hoài Nhơn để triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

Đối với công tác phòng-chống thiên tai năm 2025, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị các ngành,các địa phương chủ động triển khai các biện pháp với phương châm “4 tại chỗ”.

Xã hội

Hà Nội sẵn sàng ca nô, xuồng máy ứng phó ngập lụt bão số 11

Hà Nội đã sẵn sàng ca nô, xuồng máy cùng hàng trăm nhân lực ứng trực, ứng phó các điểm ngập do bão số 11 có thể gây ra.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Sở Xây dựng Hà Nội đã xây dựng phương án chi tiết ứng phó với các kịch bản mưa, bão gây ngập trên địa bàn thành phố. Lực lượng, phương tiện và vật tư được huy động tối đa, trong đó có cả ca nô, xuồng máy, xe tải và hàng chục máy bơm, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân trong mọi tình huống.

anh-chup-man-hinh-2025-10-06-luc-083645.png
Xem chi tiết

Xã hội

Hải Phòng chuyển 1 tỷ đồng tài trợ bắn pháo hoa sang ủng hộ đồng bào bão lụt

TP Hải Phòng đã đề nghị Tập đoàn T&T chuyển toàn bộ kinh phí tài trợ bắn pháo hoa sang ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt, tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Ngày 13/10, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, do ảnh hưởng của cơn Bão số 11 gây ngập lụt tại nhiều tỉnh, thành khu vực miền Bắc, UBND thành phố Hải Phòng đã quyết định không tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ tưởng niệm 725 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

66655.jpg
Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2025.
Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 12 Fengshen đổ bộ ngày 23/10, cảnh báo mưa lớn và lũ quét miền Trung

Thủ tướng yêu cầu các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão số 12 (Fengshen), dự kiến đổ bộ ngày 23/10, gây mưa lớn diện rộng.

Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó với bão số 12 (Fengshen) và mưa lũ sau bão.

Theo công điện, các địa phương ven biển phải rà soát, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, hướng dẫn ngư dân vào nơi tránh trú an toàn. Các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk được yêu cầu khẩn trương triển khai phương án phòng, tránh mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt đô thị.

Xem chi tiết

