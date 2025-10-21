Gia Lai triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó bão số 12 Fengshen

Tính đến trưa 21/10, các đồn biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 12 Fengshen.

Tính đến trưa 21/10, các đồn biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 12 (Fengshen). Cụ thể, đã kêu gọi được 1.892 tàu với 8.156 ngư dân vào neo đậu tại các bãi trú an toàn; 4.734 tàu với 33.138 ngư dân đã vào bờ tránh trú an toàn; hiện còn 1.041 tàu với 7.294 ngư dân đang hoạt động ngoài khu vực bị ảnh hưởng của bão.

Chiều tối 20/10, ông Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và kết nối trực tuyến tới 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó với bão số 12 Fengshen.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phòng chống cơn bão số 12

“ Bão số 12 đang diễn biến rất phức tạp, dự báo sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, sạt lở và ngập lụt. Do đó, các ngành, địa phương cần bám sát nhiệm vụ, phương án đã xây dựng để triển khai biện pháp ứng phó.” Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu

Báo cáo tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời, xây dựng phương án, kế hoạch phòng-chống thiên tai với phương châm “4 tại chỗ” nhằm kịp thời ứng phó, xử lý với các tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về ứng phó với thiên tai.

Về việc ứng phó với bão số 12 đang hoạt động trên Biển Đông, theo dự báo, tỉnh Gia Lai không chịu ảnh hưởng trực tiếp, song Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; đảm bảo các điều kiện về phương tiện, nhân-vật lực, thông tin liên lạc thông suốt để ứng phó với tình hình trước, trong và sau bão.

Chú trọng tuyên truyền, kêu gọi ngư dân neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão tại các khu vực an toàn.



Tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn

Duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 để kịp thời ứng phó, xử lý với các tình huống xảy ra; đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng của người dân, kịp thời di dời người dân, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; đảm bảo tất cả các tàu, thuyền tránh trú bão an toàn; thường xuyên cập nhật tình hình, thông tin cho các cấp, ngành, người dân để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị kích hoạt kịch bản ứng phó với bão số 12 và tùy theo tình hình sẽ thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại khu vực Hoài Nhơn để triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

Đối với công tác phòng-chống thiên tai năm 2025, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị các ngành,các địa phương chủ động triển khai các biện pháp với phương châm “4 tại chỗ”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội kích hoạt biện pháp tiêu thoát nước ứng phó bão số 11: