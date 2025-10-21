Hàng nghìn tàu cá ở Đà Nẵng vào neo đậu an toàn trước bão số 12

Đến cuối ngày 21/10, hơn 4.000 tàu cá đã vào nơi neo đậu an toàn, tập trung chủ yếu tại âu thuyền Thọ Quang và các cảng cá trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chiều ngày 21/10, tại cảng cá Thọ Quang (phường Thọ Quang, TP Đà Nẵng), hàng loạt tàu cá từ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam lần lượt cập cảng Thọ Quang để tránh trú bão. Khu vực neo đậu nhanh chóng trở nên đông kín.

Trên bờ, ngư dân tranh thủ bốc dỡ thủy, hải sản lên tiêu thụ, đồng thời gia cố dây neo, kiểm tra thân tàu và sắp xếp ngư cụ nhằm hạn chế thiệt hại khi gió mạnh.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng được tăng cường tại nhiều vị trí, hướng dẫn tàu vào đúng khu vực quy định, kiểm tra công tác neo buộc và nhắc nhở ngư dân đảm bảo an toàn. Tại khu vực cầu cảng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Trà cùng lực lượng quản lý cảng liên tục điều tiết phương tiện, tránh va chạm khi lượng tàu vào đông.

Theo Báo cáo nhanh số 07 của Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng, tính đến 14 giờ ngày 21/10, toàn thành phố có 4.148 tàu cá với hơn 21.000 lao động. Trong số đó, 134 tàu với 3.445 lao động vẫn đang hoạt động ở các vùng biển xa, gồm Hoàng Sa (25 tàu/270 lao động), Trường Sa (71 tàu/3.028 lao động), vùng lộng, ven bờ và Vịnh Bắc Bộ.

Tất cả tàu du lịch đang neo đậu tại Cảng sông Hàn và Bến thủy nội địa CT15, phải di dời về nơi tránh trú an toàn trước 15h ngày 21/10.

Đến cuối ngày, 4.014 tàu cá đã vào nơi neo đậu an toàn, tập trung chủ yếu tại âu thuyền Thọ Quang và các cảng cá trên địa bàn. Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền địa phương, Ban Quản lý âu thuyền, cảng cá và các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ để sắp xếp, bố trí vị trí neo đậu tàu hợp lý, đảm bảo không để xảy ra va chạm khi gió giật mạnh.

