Vạch trần đường dây tội phạm của giang hồ Mạnh 'gỗ'

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ” liên quan đến Nguyễn Văn Mai tức “Mạnh gỗ”. Đây là đối tượng được xác định là “quân sư”, cánh tay phải đắc lực của Nguyễn Văn Vi, tức “Vi ngộ” - trùm băng nhóm tội phạm nguy hiểm từng gieo rắc nỗi ám ảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong nhiều năm qua. Cùng với “Mạnh gỗ” nhiều đối tượng đàn em trong tổ chức tội phạm này cũng bị bắt giữ.

từ gỗ lậu...đến con đường hối lộ, thông chốt

Liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh gỗ), ngày 7/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng có hành vi “Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ”, gồm: Nguyễn Văn Mai (tức “Mạnh gỗ”) sinh năm 1974; Trần Văn Quang, sinh năm 1991 trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá; Lê Đình Trình, sinh năm 1981 trú tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa; Vũ Ngọc Đợi, sinh năm 1972 trú tại xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Lê Quang Vinh, sinh năm 1983 trú tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1978, trú tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”; Nguyễn Hữu Hậu, sinh năm 1974 trú tại Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hữu Hải, sinh năm 1980 trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Phạm Văn Biên, sinh năm 1978 trú tại xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Dương Đình Sơn, sinh năm 1979 trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”…

Mạnh "gỗ". Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, đầu năm 2023, các đối tượng gồm: Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn cùng nhau đi buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam (đây là loại gỗ thuộc nhóm quý hiếm không được kinh doanh tại Việt Nam). Để có thể đưa trót lọt các xe gỗ từ Lào về Việt Nam, các đối tượng trên đã đến gặp “Mạnh gỗ” nhờ lo lót đưa tiền hối lộ cho kiểm lâm để các xe gỗ khi từ Lào về Việt Nam không bị bắt.

Để thực hiện hành vi đưa tiền cho cán bộ Kiểm lâm, Nguyễn Văn Mai thống nhất với Lê Đình Trình liên lạc với cháu của Mai là Trần Văn Quang để thông báo ngày, giờ xe gỗ của Trình đi qua trạm của Kiểm lâm và quy định mức tiền lo lót cho các xe gỗ. Quá trình nhờ lo lót, Trình đã chuyển cho Quang tổng số tiền 3,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, Mai đã chỉ đạo Quang đến gặp Phạm Văn Biên (tại thời điểm đó là Trạm trưởng kiểm lâm Tân Thành thuộc hạt Thường Xuân) để nhiều lần đưa tiền nhằm giúp các xe gỗ của Trình đi qua các trạm Kiểm lâm. Ngoài ra, quá trình hoạt động buôn bán lâm sản để tránh bị lực lượng kiểm lâm kiểm tra, Nguyễn Văn Mai còn gặp gỡ liên lạc với Nguyễn Hữu Hậu (thời điểm này Hậu đang giữ chức vụ Hạt trưởng hạt kiểm lâm Quan Sơn, Thanh Hóa) đặt vấn đề về việc Mai sẽ có các xe gỗ của mình và người quen đi qua trạm nhờ Hậu tạo điều kiện không kiểm tra mà cho qua trạm.

Sau đó Hậu chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Hữu Hải (thời điểm này đang giữ chức vụ Trạm trưởng trạm Kiểm Lâm Na Mèo thuộc hạt Kiểm Lâm huyện Quan Sơn) và Dương Đình Sơn là cán bộ của trạm, khi có xe hàng nào mà Mai thông báo thì cho đi qua mà không cần phải kiểm tra theo quy định. Ngoài ra, Nguyễn Văn Mạnh làm nghề vận chuyển lâm sản cũng có hành vi đưa hối lộ cho Dương Đình Sơn trạm Kiểm lâm Na Mèo thuộc hạt Kiểm Lâm huyện Quan Sơn để Mạnh vận chuyển trót lọt các xe gỗ khi đi qua trạm kiểm lâm này.

bóc từng lớp lang tội phạm

Ngày 30/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi, tức Vi "ngộ", đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong nỗ lực triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức do đối tượng này cầm đầu.

Băng nhóm do Nguyễn Văn Vi cầm đầu hoạt động tinh vi, đã sử dụng vỏ bọc doanh nghiệp, nổi bật là Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, nơi “Vi ngộ” giữ vai trò cổ đông sáng lập để che giấu các hoạt động phạm pháp.

Tổ chức tội phạm này đã thao túng nhiều lĩnh vực kinh doanh, biến chúng thành “bình phong” che giấu các hành vi phạm tội tinh vi, bao gồm buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ.

Mạnh "gỗ" cùng đồng bọn. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, trong mạng lưới tội phạm này, “Mạnh gỗ” với vai trò “quân sư” lão luyện, đứng sau tư vấn và chỉ đạo các thủ đoạn nhằm che đậy hành vi phạm pháp, tạo ra lớp vỏ bọc hợp pháp để duy trì và mở rộng các hoạt động bất hợp pháp của băng nhóm “Vi ngộ”.

Qua quá trình điều tra quyết liệt, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hàng loạt hành vi phạm pháp đặc biệt nghiêm trọng của băng nhóm do “Vi ngộ” cầm đầu, trong đó “Mạnh gỗ” giữ vai trò then chốt. Băng nhóm do “Vi ngộ” cầm đầu đã tổ chức các đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất cao, thường vượt xa mức lãi suất hợp pháp.

Những khoản vay này nhắm vào những người dân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật, hoặc cần tiền gấp, đẩy họ vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát. Khi lãi mẹ đẻ lãi con tăng theo cấp số nhân hàng ngày khiến nạn nhân không thể trả nợ, băng nhóm sử dụng các biện pháp khủng bố tinh thần như gọi điện đe dọa liên tục, gửi tin nhắn xúc phạm, hoặc công khai bôi nhọ nạn nhân trên mạng xã hội, gây áp lực tâm lý nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng gia đình nạn nhân.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn bị cáo buộc dính líu đến những hoạt động phi pháp mang tính chất kinh tế như buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và trốn thuế với quy mô lớn, gây thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước.

Chỉ riêng Công ty Mạnh Tùng Petro - doanh nghiệp do “Vi ngộ” và “Mạnh gỗ” thao túng, cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỷ đồng doanh thu, lập báo cáo tài chính giả mạo, xuất khống hóa đơn VAT để hợp thức hóa dòng tiền bất minh.

Được xem là “bộ não” của “Vi ngộ”, tất cả những hoạt động tội phạm của băng ổ nhóm trên đều được “Mạnh gỗ” đứng ra lập kế hoạch, tư vấn, điều hành cùng “Vi ngộ”.

quyết tâm nhổ tận gốc rễ tội phạm

Việc bắt giữ “Mạnh gỗ” và trước đó là “Vi ngộ” cùng hàng loạt đối tượng trong tổ chức tội phạm trên là kết quả của sự kiên trì, mưu trí và quyết tâm không khoan nhượng đấu tranh với tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trùm giang hồ Vi "ngộ". Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá.

Cuộc khám xét khẩn cấp tại nơi ở của “Mạnh gỗ” vào chiều 6/9/2025 được triển khai trong thế trận đồng bộ, với sự tham gia của hàng chục CBCS tinh nhuệ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn và hiệu quả nghiệp vụ.

Tại hai địa điểm số 91 và 93 Đại lộ Lê Lợi, nơi được xem là “ổ” của băng nhóm tội phạm này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng. Những chứng cứ này không chỉ vạch trần hoạt động phạm tội có tổ chức, mà còn giúp Công an tỉnh Thanh Hóa củng cố hồ sơ vụ án, mở rộng điều tra đối với các hành vi phạm tội về kinh tế, buôn lậu và che giấu nguồn thu bất hợp pháp để chúng phục vụ cho “tái đầu tư” vào hoạt động phạm tội.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan trong đường dây tội phạm do “Vi ngộ” cầm đầu. Các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, trốn thuế và đưa hối lộ của “Mạnh gỗ” và các đồng phạm sẽ được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng kêu gọi người dân tiếp tục cung cấp thông tin, tố giác tội phạm để hỗ trợ công tác điều tra. Đồng thời, lực lượng Công an cam kết duy trì các biện pháp kiên quyết, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn sự hình thành và quyết liệt triệt xóa bất cứ hoạt động nào của các băng nhóm tội phạm trên địa bàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Trùm giang hồ Tuấn thần đèn và đàn em lĩnh 279 tháng tù: