Nam thanh niên Hải Phòng dùng dao khống chế bạn gái cũ để đòi lại quà

Mua tặng ban gái điện thoại Iphone 11, khi chia tay, Quý đòi lại điện thoại không được. Quý đã lấy iPhone 6 Plus của bạn gái cũ và rút dao kề cổ, đe dọa.

Ngày 7/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Nam Triệu đã lập hồ sơ ban đầu; bàn giao hồ sơ cùng đối tượng Đặng Bảo Quý (SN 2004, trú tại xã Tiên Minh) cho Phòng Cảnh sát hình sự- Công an thành phố Hải Phòng để điều tra hành vi dùng dao khống chế, chiếm đoạt điện thoại của bạn gái cũ.

Đặng Bảo Quý cùng tang vật vụ án.

Thông tin ban đầu, ngày 6/9, Công an phường Nam Triệu, TP. Hải Phòng tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị T. (SN 2004, trú phường Nam Triệu), về việc bị Đặng Bảo Quý dùng dao đe dọa, chiếm đoạt tài sản ngay tại nhà riêng.

Qua xác minh, điều tra ban đầu, Công an phường Nam Triệu xác định, đầu tháng 8/2025, Quý quen chị T. qua mạng xã hội Facebook, cả hai nảy sinh tình cảm. Ngày 30/8, Quý mua tặng chị T. một chiếc điện thoại iPhone 11, màu trắng. Đến ngày 2/9, cả hai chia tay.

Khoảng 12h10 ngày 5/9, Quý rủ Vũ Xuân Thu (SN 2009, cùng trú tại xã Tiên Minh), sang nhà chị T. để đòi lại chiếc điện thoại đã tặng. Quý mang theo một con dao dọc giấy màu đen, giấu phía sau thắt lưng.

Đến 13h40 cùng ngày, Quý và Thu tới cổng nhà chị T. Thu đứng ngoài đợi, còn Quý một mình đi vào nhà.

Tại đây, Quý yêu cầu chị T. trả lại điện thoại iPhone 11 nhưng không được đáp ứng. Trong lúc cãi vã, Quý tìm không thấy chiếc điện thoại iPhone 11 nên đã lấy của chị T. một điện thoại iPhone 6 Plus màu bạc, không gắn sim, đang để trên giường.

Sau đó, do quá tức giận, Quý túm cổ áo chị T., rút dao kề cổ, đe dọa. Khi vùng vẫy, mũi dao đã cứa vào vùng gáy khiến chị T. bị thương, chảy máu.

Gây án xong, Quý cầm theo điện thoại, ra xe máy do Thu điều khiển, rời khỏi hiện trường về xã Tiên Minh.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Nam Triệu đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, bắt giữ tội phạm và thu giữ tang vật gồm 1 con dao dọc giấy dài 13cm, cán nhựa màu xám, lưỡi kim loại dài 6,5cm; 1 điện thoại iPhone 6 Plus màu bạc, không gắn sim, ốp nhựa trong suốt; 1 xe mô tô Honda Air Blade màu đen, biển kiểm soát: 15AP-018.90.

Công an phường Nam Triệu đã lập hồ sơ ban đầu; bàn giao hồ sơ cùng đối tượng Đặng Bảo Quý cho Phòng Cảnh sát hình sự- Công an thành phố Hải Phòng thụ lý theo thẩm quyền.

