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Xã hội

UAV xuất hiện gây gián đoạn hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất

Hai lần phát hiện UAV khiến sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng hoạt động cất cánh, hạ cánh, ảnh hưởng hàng chục chuyến bay và gây lo ngại an toàn hàng không.

Cụ thể, khoảng 17h34, tổ lái chuyến bay từ Cam Ranh về TP Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị hạ cánh thông báo đã phát hiện một UAV ở độ cao khoảng 3.000 feet, tương đương 900m. Đến khoảng 18h14, tổ lái trên một máy bay Boeing 777 vừa cất cánh từ đường cất, hạ cánh 25L tiếp tục thông báo phát hiện một thiết bị được cho là UAV ở phía bên phải tàu bay. Thời điểm này, máy bay đang ở độ cao khoảng 1.800 feet (khoảng 550m).

Trước tình huống có nguy cơ uy hiếp trực tiếp đến an toàn hàng không, các đơn vị tại sân bay đã triển khai phương án xử lý khẩn cấp. Hoạt động cất, hạ cánh được tạm thời hạn chế để các lực lượng kiểm tra, đánh giá tình hình và xác minh thông tin.

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trong khoảng thời gian từ 18h14 đến 19h14, các chuyến bay đi tạm dừng cất cánh, trong khi những chuyến bay đến Tân Sơn Nhất được điều hành bay chờ phù hợp với tình hình thực tế.

Hành khách làm thủ tục lên tàu bay tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.
Hành khách làm thủ tục lên tàu bay tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khi hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất trở lại bình thường, khoảng 19h40, tín hiệu về UAV tiếp tục được phát hiện tại khu vực hướng Tây - Tây Nam sân bay. Các đơn vị liên quan một lần nữa triển khai biện pháp ứng phó, tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh tại đây để bảo đảm an toàn. Việc hai lần phải hạn chế khai thác đã ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều chuyến bay đi và đến Tân Sơn Nhất. Theo thông tin cập nhật của VATM, sơ bộ có hàng chục chuyến bay bị tác động trong thời gian sân bay tạm thời hạn chế cất, hạ cánh.

Cùng với việc xử lý tình huống tại sân bay, các đơn vị liên quan đã kích hoạt phương án điều phối luồng không lưu, chủ động điều tiết các chuyến bay dự kiến khai thác tại Tân Sơn Nhất nhằm hạn chế ảnh hưởng dây chuyền tới mạng đường bay. Đến 20h34 cùng ngày, hoạt động cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được khôi phục bình thường.

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sau đó cũng khẳng định, lúc 18h16 ngày 11/8, Trực Ban trưởng nhận thông tin từ Đài chỉ huy về sự việc tàu bay B777-DAALQ đang thực hiện chuyến bay 3S621 từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội cất cánh trên đường băng 25L lúc 18h14 thông báo ở độ cao 1800ft bên phải tàu bay cách 500m có UAV. Đài chỉ huy cũng báo cáo lại, lúc 17h34, chuyến bay VJ601 từ Cam Ranh về TP Hồ Chí Minh hạ cánh trên đường băng 25L lúc 17h38 cũng đã phát hiện UAV cách 10 dặm, ở độ cao 3000ft. Do đó lúc 18h28, Đài chỉ huy đã thông báo dừng tạm thời các chuyến bay đi, đến theo phương án ứng phó khi có tình huống vi phạm tĩnh không.

Tại thời điểm trên có 7 chuyến bay đi đang chờ cất cánh, đơn vị quản lý sân bay đã triển khai kích hoạt phương án ứng phó UAV. Đến 19h16, Đài chỉ huy và Cảng vụ Hàng không miền Nam đã đưa vào khai thác đường cất hạ cánh bình thường. Tuy nhiên, đến 19h34, Đài chỉ huy tiếp tục thông báo nhận thông tin có UAV xuất hiện ở hướng Tây - Tây Nam nên tiếp tục đình chỉ việc cất, hạ cánh và triển khai kích hoạt lại phương án ứng phó với UAV. Đến 20h34, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo sân bay đã khôi phục hoạt động cất hạ cánh.

Vụ việc đang được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan để kiểm tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Theo Bảo Sơn/ Báo Công An Nhân Dân
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#UAV #an toàn bay #sân bay Tân Sơn Nhât #cất hạ cánh #dừng hoạt động #đài chỉ huy

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