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Xác minh vụ nhóm người hành hung đôi nam nữ giữa phố Hà Nội

Xã hội

Xác minh vụ nhóm người hành hung đôi nam nữ giữa phố Hà Nội

Clip ghi cảnh một nhóm người vây đánh cô gái và nam thanh niên giữa phố Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội khiến công an vào cuộc xác minh.

Thúy Hồng
#bạo lực giữa phố Hà Nội #xác minh vụ hành hung nhóm người #vai trò của công an phường Hà Đông #phản ứng cộng đồng mạng xã hội #nguyên nhân và diễn biến vụ xô xát

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