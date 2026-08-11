Khởi tố vụ án lừa đảo gần 10 tỷ đồng ở Gia Lai

Do tin tưởng, ông N.T.L. và bà P.T.K.H. đã cho H’Siôn vay số tiền 9,92 tỷ đồng. Hiện đối tượng vay không trả nợ và đã đi khỏi địa phương không liên lạc được.

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 9,92 tỷ đồng tại phường Ayun Pa.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) nhận được đơn tố cáo của bà H. (SN 1974) và ông .L. (SN 1963) cùng trú tại phường Ayun Pa về việc bị đối tượng tên là Rcom H’Siôn (SN 1990, trú tại xã Ia Rbol) lừa đảo số tiền lớn.

Quá trình điều tra xác định, do vay mượn của nhiều người nhưng không có khả năng trả nợ nên H’Siôn đã nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối với mục đích lừa đảo.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh hoạ.

Từ tháng 9/2024 đến cuối năm 2024, đối tượng H’Siôn đưa 5 người ở xã Ia Rbol đến gặp ông L. và bà H. và giới thiệu các cá nhân trên cùng làm tổ trưởng tổ vay vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Ayun Pa đang cần tiền để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng.

Quá trình điều tra, dựa trên những chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan. Hiện H’Siôn không trả nợ và đã đi khỏi địa phương không liên lạc được.

Để phục vụ công tác giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo ai là bị hại liên quan đến vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng), gặp điều tra viên thụ lý: Thiếu tá Trần Xuân Hải (số điện thoại 0912.918.167) để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.