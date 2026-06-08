Diều sáo gần Sân bay Cát Bi, nhiều chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh

Diều sáo gắn đèn gần đường cất, hạ cánh Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi khiến 4 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó 2 chuyến phải chuyển hướng xuống Nội Bài.

Tối 7/6, hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) bị gián đoạn sau khi lực lượng chức năng phát hiện một chiếc diều sáo gắn đèn xuất hiện gần khu vực đường cất, hạ cánh. Sự cố đã ảnh hưởng đến 4 chuyến bay, trong đó có 2 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi

Thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, lúc 22h23 ngày 7/6, trong quá trình tiếp cận hạ cánh, tổ lái chuyến bay Vietnam Airlines trên chặng TP.HCM – Hải Phòng phát hiện một vật thể phát ánh sáng xanh, đỏ nhấp nháy liên tục ở độ cao khoảng 200 – 300 feet, gần khu vực đường cất, hạ cánh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi đã phối hợp với lực lượng công an, quân đội và các đơn vị hàng không khẩn trương xác minh, truy tìm vật thể nhằm bảo đảm an toàn khai thác bay.

Đến 23h54, lực lượng chức năng xác định vật thể nói trên là một chiếc diều sáo được gắn đèn. Sau đó ít phút, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng thông báo chiếc diều đã kéo xuống.

Đến 00h10 ngày 8/6, Đài Kiểm soát không lưu Cát Bi thông báo, hiện tại phi công của Vietnam Airlines chuyến bay Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo không còn thấy vật thể bay, Đài chỉ huy tại Sân bay Quốc tế Cát Bi quan sát cũng không thấy. Sau khi tổng hợp thông tin, Tổ An toàn đường cất, hạ cánh quyết định cho sân bay trở lại hoạt động bình thường.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi cho biết sự việc trên đã ảnh hưởng đến 4 chuyến bay, trong đó 2 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh xuống Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, còn 2 chuyến khác bị chậm giờ cất cánh so với kế hoạch.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi cũng nhìn nhận, khu vực xung quanh sân bay Cát Bi thường xuyên xuất hiện tình trạng người dân thả diều sáo, đặc biệt vào mùa hè. Đây là hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an toàn hàng không. Diều có thể gây uy hiếp nghiêm trọng đến hoạt động bay, nhất là trong giai đoạn tàu bay cất và hạ cánh. Nếu xảy ra va chạm, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, đe dọa an toàn của hành khách và tổ bay.

Để ngăn ngừa các sự cố tương tự, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khu vực lân cận sân bay đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về an toàn hàng không. Trọng tâm là nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro từ việc thả diều, điều khiển drone và flycam gần khu vực sân bay. Đồng thời sẽ tiếp tục kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn khai thác bay và ngăn chặn nguy cơ tái diễn.

Trong ngày 7/6, trong quá trình cất cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, tổ lái đã phát hiện có diều thả gần khu vực Sân bay quốc tế Nội Bài nên đã thông báo cho Trung tâm Tiếp cận tại sân Nội Bài (Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam-VATM) và nhiều chuyến bay đã phải tạm dừng hoạt động.

Theo thống kê của Trung tâm Tiếp cận tại sân Nội Bài, sự cố phát hiện diều tại Sân bay quốc tế Nội Bài trưa 7/6 đã khiến 7 chuyến bay bị ảnh hưởng. Trong đó, có 2 chuyến bay đã nổ máy chờ trong sân đỗ và 5 chuyến đã chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ, gồm một chuyến chờ trên đường cất, hạ cánh và 4 chuyến chờ trên đường lăn; chuyến bay VJC997 phải chờ trên đường cất, hạ cánh khoảng 25 phút, sau đó cất cánh lúc 11h16.

Trước đó một ngày, sáng 6/6, một thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện gần khu vực sân bay Nội Bài cũng đã ảnh hưởng tới 16 chuyến bay, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn hàng không.

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