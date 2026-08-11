Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người mặc đồ bảo vệ đánh tại khu chế xuất

Công an TP HCM đang xác minh vụ một người đàn ông trình báo bị nhóm người mặc trang phục bảo vệ khống chế, đánh tại Khu chế xuất Tân Thuận.

Ngày 11/8, Công an phường Tân Thuận, TP HCM đang lập hồ sơ xác minh vụ một người đàn ông bị hai người mặc đồng phục bảo vệ khống chế, đánh đập tại Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bị hai người mặc trang phục bảo vệ khống chế trên đường. Khi người này tìm cách thoát ra, một người dùng chân đạp và dùng tay đánh vào vùng mặt khiến ông ngã xuống đường. Trong clip, một người đàn ông khác lao vào can ngăn thì cũng bị một bảo vệ đánh bằng gậy.

Công an TP HCM đang xác minh vụ một người đàn ông trình báo bị nhóm người mặc trang phục bảo vệ khống chế, đánh tại KCX Tân Thuận.

Người đàn ông bị những người mặc áo bảo vệ khống chế, đưa lên xe máy rời khỏi khu vực. Xung quanh thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều công nhân chứng kiến. Qua xác minh ban đầu, ông Đ. xác nhận người xuất hiện trong đoạn video là mình. Theo trình bày của ông, chiều 7/8, ông đến Khu chế xuất Tân Thuận để đón vợ đang làm công nhân tại đây.

Do trước đó có sử dụng rượu bia, ông Đ. dự định gọi xe công nghệ để đưa hai vợ chồng về nhà. Tuy nhiên, trong lúc ở khu vực khu chế xuất, ông xảy ra cự cãi với lực lượng bảo vệ rồi bị một số người khống chế.

Ông Đ. cho biết trong quá trình bị khống chế, ông bị đánh. Sau vụ việc, ông bị trầy xước, bầm tím tại nhiều vị trí trên cơ thể. Ông Đ. đã đến Công an phường Tân Thuận trình báo, đề nghị làm rõ vụ việc.