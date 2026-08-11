Tăng mạnh xử phạt vi phạm thi cử, mức tối đa lên tới 75 triệu đồng

Bộ GD&ĐT đề xuất tăng mạnh mức phạt hành chính để răn đe các hành vi gian lận, làm lộ đề và mua bán đề thi trong kỳ thi quốc gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa đăng tải dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trên Cổng Thông tin điện tử để các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý. Tại dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Bộ GD&ĐT đề xuất chi tiết các hành vi vi phạm quy định về các kỳ thi do Bộ tổ chức hoặc công nhận. Quy định mới tập trung tăng mạnh mức phạt tiền nhằm nâng cao tính răn đe đối với nhóm vi phạm quy chế thi nghiêm trọng.

Ảnh minh họa/Internet

Mức phạt từ 10 - 15 triệu đồng được đề xuất áp dụng cho cá nhân không phải thí sinh có hành vi gây rối, làm mất trật tự khu vực thi, đe dọa dùng vũ lực ngăn cản người dự thi, người làm nhiệm vụ hoặc tung tin sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến kỳ thi.

Khung phạt tiền 15 - 25 triệu đồng áp dụng cho hành vi thi hộ; tổ chức lấy đề thi ra ngoài khu vực thi, phòng thi trong giờ làm bài hoặc đưa bài giải từ ngoài vào cho thí sinh khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với người tham gia tổ chức thi hoặc người liên quan đến công tác thi không phải công chức, viên chức, mức phạt 10 - 20 triệu đồng áp dụng nếu để thí sinh quay cóp, mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi; chấm thi sai hướng dẫn; ra đề ngoài nội dung quy định hoặc truyền dữ liệu thi trái phép.

Nếu trực tiếp giải bài thi, hướng dẫn thí sinh làm bài, lấy bài thi của thí sinh này giao cho thí sinh khác, gian lận khi chấm thi hoặc cho điểm sai quy định nhưng chưa đến mức xử lý hình sự, mức phạt tăng lên 20 - 30 triệu đồng.

Khung phạt từ 30 - 50 triệu đồng áp dụng cho các hành vi đưa đề thi ra ngoài, đưa bài giải vào phòng thi, làm lộ số phách, sửa chữa bài làm, đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi, gian dối trong sửa chữa học bạ và hồ sơ của thí sinh.

Mức phạt tiền cao nhất từ 50 - 75 triệu đồng dành riêng cho hành vi làm lộ đề thi hoặc mua, bán đề thi ở mức độ chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp người tham gia tổ chức thi là công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi thi hành công vụ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, trừ các trường hợp không thuộc diện xử phạt hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, người vi phạm chịu các biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc như hủy bỏ kết quả thi, khôi phục kết quả thi hợp pháp, tổ chức chấm lại, thi lại hoặc cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh bị ảnh hưởng.

Đối với người tham gia tổ chức thi là công chức, viên chức, nếu thực hiện hành vi vi phạm trong khi thi hành công vụ thì việc xử lý được thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, trừ những trường hợp không thuộc diện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.