Người đánh đập bé trai tàn nhẫn trong chùa Bầu là ai?

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ vụ một trẻ em bị người mặc áo nâu dùng roi đánh tại chùa Bầu, Phú Thọ.

Ngày 11/8, UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo và UBND phường Vĩnh Phúc xác minh, làm rõ vụ việc người đàn ông mặc áo nâu đánh đập dã man bé trai trong chùa Bầu. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo, UBND phường Vĩnh Phúc báo cáo vụ việc ngay trong ngày.

Cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận, xác minh vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 40 giây ghi lại cảnh một người đàn ông đầu trọc, mặc quần áo nâu liên tục dùng roi vụt mạnh vào người một cháu nhỏ. Khi bị đánh cháu bé gào khóc: “Em đau lắm rồi, làm ơn... chảy máu rồi”. Dù đứa trẻ liên tục khóc lóc van xin, người đàn ông này vẫn không dừng lại mà tiếp tục túm tóc, dúi đầu nạn nhân. Sự việc xảy ra xung quanh có nhiều cháu nhỏ sợ hãi chứng kiến.

Trao đổi với báo chí, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ cho biết, đã kịp thời nắm bắt tình hình và có văn bản chính thức đề nghị Ban Quản trị chùa Bầu báo cáo, giải trình rõ ràng, chính xác về vụ việc trên. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Cùng ngày, Ban truyền thông chùa Bầu thông tin, video ghi lại cảnh người đàn ông đánh trẻ em xảy ra tại chùa vào ngày 10/8.

Theo Ban này, phật tử Nguyễn Thế Duy (pháp danh Đức Hữu) đã có những hành vi vi phạm pháp luật tại chùa vào lúc 6h30 ngày 10/8. Sau khi biết thông tin, chùa và nhân dân đã trình báo Công an phường Vĩnh Phúc đến xác nhận và bắt tạm giam phật tử. Hiện sự việc liên quan đến cư sĩ Phật tử Nguyễn Thế Duy đã được cơ quan công an tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cổng Thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam dẫn thông tin từ bộ phận truyền thông chùa Bầu còn gọi là Phật Quang tự (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) cho biết, người xuất hiện trong video không phải tỳ kheo. Người này là một Phật tử, được trụ trì cạo tóc, cho làm công quả tại chùa và thường được gọi là “chú tiểu”.

Theo đại diện nhà chùa, người này mới đến công quả khoảng 3 tháng. Sự việc xảy ra khi các vị tăng của chùa đi vắng. Hiện, người này đã bị lực lượng chức năng tạm giữ; cháu bé trong clip cũng được đưa đi giám định thương tích. Thông tin về biện pháp tố tụng hiện chưa được cơ quan công an công bố chính thức.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc, cho biết địa phương đã nắm được thông tin và giao công an cùng các đơn vị chuyên môn xác minh nguồn gốc video, thời gian, địa điểm xảy ra sự việc và danh tính những người liên quan.

“Chúng tôi đã nhận được thông tin và yêu cầu công an, các phòng, ban của phường xác minh, báo cáo lên tỉnh. Quan điểm là xử lý nghiêm”, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc nói và cho rằng, nếu nội dung video được xác định đúng như phản ánh thì đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Quá trình xác minh sẽ được thực hiện khẩn trương, khách quan và theo quy định pháp luật.

Chùa Bầu nằm tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, thuộc địa phận thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây. Theo thông tin được công bố hồi tháng 3/2026, chùa đang nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ thương tích của cháu bé, trách nhiệm của người trực tiếp thực hiện hành vi và trách nhiệm quản lý, chăm sóc trẻ tại cơ sở. Kết quả chính thức chưa được công bố.