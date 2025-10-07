Hàng chục chuyến bay tại Sân bay Nội Bài bị ảnh hưởng bởi mưa dông

Có 17 chuyến bay phải bay chờ do ảnh hưởng thời tiết trong vùng kiểm soát của Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Hà Nội.

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trong đêm và sáng ngày 7/10, khu vực Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) xuất hiện mưa dông mạnh kéo dài, tầm nhìn giảm xuống dưới 1km, gió giật đạt cấp 7, xuất hiện hiện tượng gió đứt trên khu vực đường cất hạ cánh.

Diễn biến thời tiết phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bay, buộc cơ quan điều hành phải áp dụng biện pháp điều tiết luồng không lưu (ATFM), giảm năng lực tiếp thu tàu bay xuống 10-13 chuyến/giờ.

Thông tin thời gian bay của một số chuyến bay tại sân bay Nội Bài sáng 7/10.

Trong khoảng thời gian từ 8-11h, năng lực tiếp thu tàu bay về sân bay Nội Bài được điều chỉnh còn 5 chuyến/giờ.

Hiện, có tổng cộng 17 chuyến bay phải chờ do ảnh hưởng thời tiết trong vùng kiểm soát của Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Hà Nội; có một chuyến bay phải chuyển hướng sang sân bay dự bị. Ngay khi điều kiện thời tiết được cải thiện, các chuyến bay đã lần lượt hạ cánh an toàn, không còn chuyến bay phải bay chờ.

Tại khu vực sân bay Nội Bài sáng nay có mưa dông.

Diễn biến thời tiết phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bay.

Nhấn mạnh công tác điều hành bay trong điều kiện thời tiết bất lợi được triển khai đúng quy trình, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận quản lý luồng không lưu, kiểm soát không lưu và khí tượng hàng không, phía VATM khẳng định, hoạt động bay tại khu vực Nội Bài vẫn được duy trì an toàn tuyệt đối, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác của các hãng hàng không…

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hà Nội ngập nặng nhiều tuyến phố do mưa lớn (Nguồn: VTV):