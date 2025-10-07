Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hàng chục chuyến bay tại Sân bay Nội Bài bị ảnh hưởng bởi mưa dông

Có 17 chuyến bay phải bay chờ do ảnh hưởng thời tiết trong vùng kiểm soát của Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Hà Nội.

Khánh Hoài

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trong đêm và sáng ngày 7/10, khu vực Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) xuất hiện mưa dông mạnh kéo dài, tầm nhìn giảm xuống dưới 1km, gió giật đạt cấp 7, xuất hiện hiện tượng gió đứt trên khu vực đường cất hạ cánh.

Diễn biến thời tiết phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bay, buộc cơ quan điều hành phải áp dụng biện pháp điều tiết luồng không lưu (ATFM), giảm năng lực tiếp thu tàu bay xuống 10-13 chuyến/giờ.

noi-bai.jpg
Thông tin thời gian bay của một số chuyến bay tại sân bay Nội Bài sáng 7/10.

Trong khoảng thời gian từ 8-11h, năng lực tiếp thu tàu bay về sân bay Nội Bài được điều chỉnh còn 5 chuyến/giờ.

Hiện, có tổng cộng 17 chuyến bay phải chờ do ảnh hưởng thời tiết trong vùng kiểm soát của Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Hà Nội; có một chuyến bay phải chuyển hướng sang sân bay dự bị. Ngay khi điều kiện thời tiết được cải thiện, các chuyến bay đã lần lượt hạ cánh an toàn, không còn chuyến bay phải bay chờ.

cats-4319.jpg
Tại khu vực sân bay Nội Bài sáng nay có mưa dông.
cats-2428.jpg
Diễn biến thời tiết phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bay.

Nhấn mạnh công tác điều hành bay trong điều kiện thời tiết bất lợi được triển khai đúng quy trình, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận quản lý luồng không lưu, kiểm soát không lưu và khí tượng hàng không, phía VATM khẳng định, hoạt động bay tại khu vực Nội Bài vẫn được duy trì an toàn tuyệt đối, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác của các hãng hàng không…

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hà Nội ngập nặng nhiều tuyến phố do mưa lớn (Nguồn: VTV):

#mưa dông #bão số 11 #chuyến bay bị ảnh hưởng

Bài liên quan

Xã hội

Hàng trăm người khẩn trương khắc phục sạt trượt đê bối ở Bắc Ninh

Một đoạn chân đê bối qua khu vực phường Yên Dũng (tỉnh Bắc Ninh) đã xảy ra sạt trượt đất dài khoảng 40m.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo gây mưa lớn kéo dài, sáng 7/10, một đoạn chân đê bối qua khu vực phường Yên Dũng (tỉnh Bắc Ninh) xảy ra sạt trượt đất dài khoảng 40m. Tuy nhiên, nhờ công tác tuần tra, kiểm soát và bảo đảm an toàn đê điều được triển khai thường xuyên, nghiêm túc nên sự cố được phát hiện kịp thời, không để xảy ra thiệt hại.

a1-888.jpg
Cán bộ, chiến sĩ bộ đội, Công an, dân quân cùng người dân cùng nhau khắc phục đoạn đê bối bị sạt trượt đất.
Xem chi tiết

Xã hội

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê ở Lạng Sơn

Một đoạn đập của Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (tỉnh Lạng Sơn) đã bị vỡ. Do đây là đập đất nên vết vỡ có nguy cơ tiếp tục lan rộng.

Chiều 7/10, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, xác nhận thông tin một đoạn đập của Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, rất may sự cố không gây thiệt hại về người.

Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 11 gây mưa lớn, nhiều hành khách vạ vật chờ ở sân bay Nội Bài

Nhiều hành khách ở khu vực ghế chờ sân bay Nội Bài lo ngại chuyến bay của mình bị ảnh hưởng, không thể cất cánh đúng giờ nên khá suốt ruột.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, từ sáng 7/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 Matmo, trên địa bàn Hà Nội có mưa to, nhiều khu vực nước ngập sâu trong nước.

Tại sân bay Quốc tế Nội Bài cũng có mưa rất lớn. Nhằm ứng phó với cơn bão số 11, một số hãng bay đã điều chỉnh nhiều chuyến bay đảm bảo an toàn hàng không. Nhiều hành khách ở khu vực ghế chờ lo ngại chuyến bay của mình bị ảnh hưởng, không thể cất cánh đúng giờ nên khá sốt ruột.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới