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Xã hội

Khởi tố đối tượng buôn lậu động vật hoang dã ở Quảng Trị

Đang vận chuyển 105 cá thể Dúi “lậu” đi tiệu thu, Phan Minh Anh đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 11/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Minh Anh (SN 1979, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi “Buôn lậu” động vật hoang dã.

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Đối tượng Phan Minh Anh cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 12h20 ngày 09/6/2026, tại Tỉnh lộ 586, thuộc địa phận thôn Triệu Long, xã Lao Bảo (Quảng Trị), lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ xe ô tô mang BKS: 36C-433.27, do Trần Văn M. (SN 1992, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đi cùng trên xe có ông Phan Minh Anh (SN 1979, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang chở 105 cá thể Dúi, với tổng khối lượng 259 kg, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Được biết, toàn bộ số Dúi trên do Phan Minh Anh mua tại Lào, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam theo đường tiểu ngạch với mục đích bán kiếm lời.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.
#Đang vận chuyển 105 cá thể Dúi “lậu” đi tiệu thu #Phan Minh Anh đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện #bắt giữ.

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