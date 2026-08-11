Nghỉ lễ Tết 2027, Tổng LĐLĐVN đề xuất nghỉ 7 ngày Tết và 4 ngày Quốc khánh

Ngày 11/8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) có văn bản phúc đáp Công văn của Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027.

Đối với công chức, viên chức, về nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Tổng LĐLĐVN thống nhất chọn Phương án 1. Theo đó, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11/2026 Dương lịch; hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11/2026.

Đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày Tết Âm lịch năm 2027

Đối với nghỉ Tết Âm lịch năm 2027, Tổng LĐLĐVN thống nhất chọn Phương án 1, với 5 ngày nghỉ theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết; nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Tổng thời gian nghỉ là 7 ngày, từ ngày 4/2 đến hết ngày 10/2/2027.

Theo Tổng LĐLĐVN, phương án nghỉ 7 ngày phù hợp quy định pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuận lợi di chuyển về quê đón Tết, nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động. Việc bố trí thời gian nghỉ hợp lý cũng giúp người lao động trở lại làm việc đúng thời gian, góp phần ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Treo cờ dịp lễ tết/ảnh nguồn vanhoavaphattrien.vn

Nghỉ 4 ngày lễ Quốc khánh

Về nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 , Tổng LĐLĐVN thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc nghỉ ngày 2/9 và 3/9/2027. Tính cả 2 ngày nghỉ hằng tuần là ngày 4 và 5/9, tổng thời gian nghỉ là 4 ngày. Tổng LĐLĐVN đánh giá, kỳ nghỉ 4 ngày sẽ tạo điều kiện để công chức, viên chức có thêm thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt hơn cho năm học mới, đồng thời có thể tham dự ngày khai giảng của con, em.

Bên cạnh các phương án trên, Tổng LĐLĐVN đề nghị Bộ Nội vụ công bố luôn phương án nghỉ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2027 theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Sáu, ngày 30/4/2027 đến hết thứ Hai, ngày 3/5/2027.

Tổng LĐLĐVN đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ công bố đầy đủ, tổng thể các dịp nghỉ lễ dài ngày có ngày nghỉ bù vào ngày làm việc.

Tổng LĐLĐVN cho rằng việc công bố đầy đủ, tổng thể các dịp nghỉ lễ dài ngày, trong đó có những ngày nghỉ bù, sẽ giúp công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp chủ động sắp xếp lịch nghỉ, bố trí hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp.