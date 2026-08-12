[GALLERY] Diện mạo nhà dân thay đổi sau giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo

Sau khi bàn giao đất phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo, nhiều hộ dân ở phường Hồng Hà sửa chữa phần nhà còn lại để ổn định cuộc sống.
Đoạn video gây sốc cho thấy nhân viên vật lộn với người đàn ông trong khi các hành khách khác hoảng sợ chứng kiến vụ việc.
Mẫu SUV cỡ lớn BYD Fang Cheng Bao Ti 9 2026 đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc với thiết kế 6 chỗ ngồi, mô tơ kép 200kW và lăn bánh tới 310km bằng điện.
Sau khi được công bố vào hồi tháng 5, mới đây Volkswagen đã hé lộ chi tiết thông số, trang bị và giá bán của mẫu sedan hạng D ID. Era 5S 2027 trước ngày mở bán.
Loạt ảnh dựng mới về Hyundai SantaFe 2027 cho thấy một hướng thay đổi khi giữ lại vóc dáng vuông vức đặc trưng, nhưng làm mới phần đầu và đặc biệt là đuôi xe.
Theo các nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết, mẫu MG HS 2027 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay, cùng người anh em ZS.
Mẫu xe tay ga Lambretta J200 2026 mới vừa chính thức tái xuất với phong cách hoài cổ ấn tượng, hồi sinh dòng J-Series huyền thoại thập niên 60.
Quân đội Nga đang tấn công dồn dập vào thị trấn Orekhiv, điểm xuất phát cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Mitsubishi mở rộng danh mục xe điện tại Australia với ASX VR-e, mẫu hatchback điện được phát triển dựa trên Foxtron Bria. Xe dự kiến bán ra từ quý IV/2026.
Toyota vừa điều chỉnh danh mục phiên bản của Harrier tại Nhật Bản cho đời 2027. Đáng chú ý, hãng loại bỏ cả phiên bản động cơ xăng 2.0L và plug-in hybrid 2.5L.
Website chính thức của SAIC vừa bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) cho mẫu sedan cao cấp MG 07. sau khi ra mắt phiên bản thuần điện của mẫu xe này.
Mẫu SUV Volkswagen Atlas Cross Sport 2027 được thiết kế lại vẫn giữ nguyên động cơ 4 xi-lanh tăng áp nhưng đã có nội thất và ngoại thất được tái thiết kế.
Honda HR-V Mugen 2026 vừa ra mắt tại Indonesia với loạt phụ kiện thể thao đến từ Mugen. Xe được phát triển từ HR-V RS e:HEV, giữ nguyên hệ truyền động hybrid
Việc thu nhận mẫu ADN không chỉ tạo cơ sở khoa học cho công tác xác định danh tính liệt sĩ, mà còn mở ra cơ hội đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.
Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, MG đang lên kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam với loạt xe mới, đáng chú ý nhất chính là MG RX9.
Sáng 10/8 (theo giờ địa phương), tại trường Đại học Công nghệ Sydney, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ GD-ĐT và Bộ Tài chính phối hợp với trường Đại học Công nghệ Sydney tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo Việt Nam-Australia 2026.
Mẫu siêu xe Mistral không đơn thuần chỉ là chiếc hypercar mui trần của nhà Bugatti, mà nó còn được xem là dòng xe cuối cùng sở hữu động cơ W16 huyền thoại.
Volkswagen ID. Era 5X là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của dòng xe ID. Era, sau ID. Era 9X và ID. Era 5S. Xe sẽ cạnh tranh với Toyota RAV4 và Honda CR-V.
Để đối phó với các đội phòng không cơ động và UAV đánh chặn của Ukraine với UAV tấn công Geran, Nga đã tìm ra giải pháp đối phó.
Hà Nội bố trí 220 bãi đỗ xe và 10 điểm trung chuyển dọc Vành đai 1, tạo tiền đề kiểm soát ô nhiễm và thúc đẩy giao thông xanh.
Mẫu xe Honda City 2026 mới đã lộ diện hình ảnh đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, xe dự kiến sẽ có máy hybrid tiết kiệm nhiên liệu hơn so với phiên bản hiện tại.