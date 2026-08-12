Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Diện mạo nhà dân thay đổi sau giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo

Xã hội

[GALLERY] Diện mạo nhà dân thay đổi sau giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo

Sau khi bàn giao đất phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo, nhiều hộ dân ở phường Hồng Hà sửa chữa phần nhà còn lại để ổn định cuộc sống.

Thúy Hồng
Cầu Trần Hưng Đạo là dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội, có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 4,18 km, nối khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông với đường Nguyễn Sơn.
Cầu Trần Hưng Đạo là dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội, có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 4,18 km, nối khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông với đường Nguyễn Sơn.
Để thực hiện dự án, một phần diện tích đất của các hộ dân dọc tuyến phải được thu hồi. Tại phường Hồng Hà, phạm vi giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến nhiều căn nhà trên các tuyến Nguyễn Khoái, Vạn Kiếp và khu vực lân cận.
Để thực hiện dự án, một phần diện tích đất của các hộ dân dọc tuyến phải được thu hồi. Tại phường Hồng Hà, phạm vi giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến nhiều căn nhà trên các tuyến Nguyễn Khoái, Vạn Kiếp và khu vực lân cận.
Sau khi bàn giao mặt bằng, những căn nhà bị thu hồi một phần diện tích phải điều chỉnh lại theo phần đất còn lại. Có nhà chỉ cần sửa mặt tiền, nhưng cũng có trường hợp phải tháo dỡ và xây dựng lại do việc thu hồi ảnh hưởng đến kết cấu công trình.
Sau khi bàn giao mặt bằng, những căn nhà bị thu hồi một phần diện tích phải điều chỉnh lại theo phần đất còn lại. Có nhà chỉ cần sửa mặt tiền, nhưng cũng có trường hợp phải tháo dỡ và xây dựng lại do việc thu hồi ảnh hưởng đến kết cấu công trình.
Phần mặt tiền trên phố Nguyễn Khoái đang được tháo dỡ và làm lại sau khi diện tích đất bị thu hồi. Gia chủ tận dụng phần công trình còn lại để tiếp tục sử dụng.
Phần mặt tiền trên phố Nguyễn Khoái đang được tháo dỡ và làm lại sau khi diện tích đất bị thu hồi. Gia chủ tận dụng phần công trình còn lại để tiếp tục sử dụng.
Bà Lê Thị Thu, người dân sống trên phố Nguyễn Khoái, cho biết sau giải phóng mặt bằng, diện tích nhà của gia đình còn hơn 50 m². Gia đình đang sửa chữa nhanh để sớm ổn định chỗ ở.
Bà Lê Thị Thu, người dân sống trên phố Nguyễn Khoái, cho biết sau giải phóng mặt bằng, diện tích nhà của gia đình còn hơn 50 m². Gia đình đang sửa chữa nhanh để sớm ổn định chỗ ở.
Diện tích nhà bị thu hẹp khiến không gian sinh hoạt của các hộ cũng phải điều chỉnh. Phần cột, kèo còn sử dụng được được giữ lại, những hạng mục khác được sửa theo mặt bằng mới.
Diện tích nhà bị thu hẹp khiến không gian sinh hoạt của các hộ cũng phải điều chỉnh. Phần cột, kèo còn sử dụng được được giữ lại, những hạng mục khác được sửa theo mặt bằng mới.
Khung thép được sử dụng tại một số công trình đang xây dựng lại. Cách làm này giúp các hộ rút ngắn thời gian thi công và thuận tiện hơn nếu phải tháo dỡ, điều chỉnh về sau.
Khung thép được sử dụng tại một số công trình đang xây dựng lại. Cách làm này giúp các hộ rút ngắn thời gian thi công và thuận tiện hơn nếu phải tháo dỡ, điều chỉnh về sau.
Một căn nhà nằm lọt thỏm giữa khu vực đã giải phóng mặt bằng trên phố Nguyễn Khoái, xung quanh là những khoảng đất trống phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo.
Một căn nhà nằm lọt thỏm giữa khu vực đã giải phóng mặt bằng trên phố Nguyễn Khoái, xung quanh là những khoảng đất trống phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo.
Nhiều hộ gia đình sử dụng tấm panel để dựng vách và hoàn thiện nhà sau khi mặt bằng được điều chỉnh, giúp rút ngắn thời gian thi công.
Nhiều hộ gia đình sử dụng tấm panel để dựng vách và hoàn thiện nhà sau khi mặt bằng được điều chỉnh, giúp rút ngắn thời gian thi công.
Các hộ dân bị thu hồi một phần diện tích được tạo điều kiện chỉnh trang, sửa chữa nhà ở theo quy định để sớm ổn định cuộc sống.
Các hộ dân bị thu hồi một phần diện tích được tạo điều kiện chỉnh trang, sửa chữa nhà ở theo quy định để sớm ổn định cuộc sống.
Nhiều gia đình chỉ sửa chữa ở mức vừa đủ để sử dụng trong thời gian chờ định hướng quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Từ đầu năm 2026, UBND phường Hồng Hà tạm dừng cấp phép xây dựng tại đây.
Nhiều gia đình chỉ sửa chữa ở mức vừa đủ để sử dụng trong thời gian chờ định hướng quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Từ đầu năm 2026, UBND phường Hồng Hà tạm dừng cấp phép xây dựng tại đây.
Diện tích đất phục vụ dự án trên địa bàn phường Hồng Hà được thu hồi hơn 44.000 m², liên quan 326 hộ gia đình cùng 9 tổ chức, doanh nghiệp.
Diện tích đất phục vụ dự án trên địa bàn phường Hồng Hà được thu hồi hơn 44.000 m², liên quan 326 hộ gia đình cùng 9 tổ chức, doanh nghiệp.
Những căn nhà đang được hoàn thiện nằm dọc khu vực thực hiện dự án cầu Trần Hưng Đạo. Đến đầu tháng 8, dự án đã hoàn thành 128/128 cọc khoan nhồi và 6/7 bệ trụ cầu chính.
Những căn nhà đang được hoàn thiện nằm dọc khu vực thực hiện dự án cầu Trần Hưng Đạo. Đến đầu tháng 8, dự án đã hoàn thành 128/128 cọc khoan nhồi và 6/7 bệ trụ cầu chính.
Video: Cận cảnh những căn nhà được sửa chữa sau khi bàn giao một phần diện tích đất phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo.
Thúy Hồng
#ảnh hưởng giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo #sửa chữa nhà sau thu hồi đất #quản lý quy hoạch đô thị Hà Nội #tác động tới sinh hoạt hộ dân #thi công dự án giao thông trọng điểm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT