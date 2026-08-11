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Xã hội

Bộ GD&ĐT khẳng định Lịch sử là môn học bắt buộc cấp THPT

Bộ GD&ĐT khẳng định Lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình THPT, thời lượng 52 tiết/năm và không phải là môn học tự chọn như tin đồn trên mạng xã hội.

Bình Nguyên

Ngày 11/8, Bộ GD&ĐT cho hay, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng “môn Lịch sử là môn học tự chọn” ở cấp THPT là không đúng. Bộ GD&ĐT cho biết, theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, Lịch sử là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh cấp THPT, với thời lượng 52 tiết/năm học.

Quy định này được ban hành tại Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 3/8/2022 được thực hiện từ năm học 2022–2023.

Ảnh minh họa/Nguồn vneconomy.vn

Ngoài phần nội dung bắt buộc, Chương trình môn Lịch sử còn có các chuyên đề học tập lựa chọn, với thời lượng 35 tiết/năm học. Việc có thêm các chuyên đề học tập lựa chọn không có nghĩa Lịch sử là môn học tự chọn.

Hiện, chương trình có các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương.

Học sinh THPT sẽ chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn gồm: Địa lý; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Công nghệ; Tin học; Âm nhạc; Mỹ thuật.

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#Bộ GD&ĐT #Lịch sử #THPT #chương trình giáo dục #môn bắt buộc

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