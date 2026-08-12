Phú Thọ khởi tố tài xế trả khách trên cao tốc khiến một người tử vong

Ngày 12/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Mạnh Đại (SN 1993, trú tại Tổ dân phố 12, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CA Phú Thọ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 5/6/2026, Vũ Mạnh Đại điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 23H-017.80 lưu thông trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo hướng từ tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Tuyên Quang.

Bị can Vũ Mạnh Đại. (Ảnh: CA Phú Thọ).

Khi đến Km 15+880 thuộc địa phận thôn Văn Phú, xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ, tài xế đã thực hiện việc đón, trả khách không đúng nơi quy định, cho hành khách xuống ngay trên đường cao tốc. Đáng chú ý, tài xế mở cửa xe khi phương tiện vẫn đang di chuyển, chưa dừng, đỗ và chưa bảo đảm an toàn.

Hậu quả, chị N. T. N. Q. (SN 1993, trú tại thôn Phong Phú, xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ) trong quá trình xuống xe đã bị ngã, dẫn đến tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can Vũ Mạnh Đại để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.