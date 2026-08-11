Hà Nội tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu 2026

Hà Nội triển khai đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026 trên toàn địa bàn 126 phường, xã, từ ngày 8/8 đến 30/9.

UBND thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2026 tại 126 phường, xã, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, cơ sở thời vụ và những địa điểm có nguy cơ cao.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026 diễn ra từ ngày 8/8 đến 30/9/2026 trên toàn địa bàn thành phố. Mục tiêu là chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Một trong những trọng tâm của kế hoạch là tăng cường hậu kiểm theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên kiểm tra đột xuất những cơ sở có nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm thay vì chỉ tập trung vào các cuộc kiểm tra định kỳ. Phạm vi kiểm tra bao gồm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, các cơ sở sản xuất mang tính thời vụ và những địa điểm kinh doanh tập trung đông người.

Ảnh minh họa/Nguồn /hanoi.gov.vn

Trong số các mặt hàng được đưa vào diện kiểm soát, bánh Trung thu tiếp tục là sản phẩm trọng điểm do nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ tăng mạnh trong thời gian ngắn. Cùng với bánh Trung thu, các đoàn chức năng sẽ tập trung kiểm tra bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và nhiều sản phẩm có sức tiêu thụ lớn trong dịp lễ.

Hoạt động kiểm tra không chỉ dừng ở sản phẩm thành phẩm mà được thực hiện xuyên suốt các điều kiện liên quan đến sản xuất và lưu thông hàng hóa, từ điều kiện cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản, việc công bố sản phẩm, ghi nhãn đến khả năng truy xuất nguồn gốc và chất lượng thực phẩm đang lưu thông trên thị trường. Qua đó, các cơ quan chức năng có thể phát hiện sớm nguy cơ và xử lý ngay những sản phẩm không đáp ứng yêu cầu an toàn trước khi đến tay người tiêu dùng.

Trong thời gian này, Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Hoạt động kiểm tra được xác định theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đối tượng kiểm tra gồm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm phục vụ Trung thu; các cơ sở sản xuất theo thời vụ và những địa điểm kinh doanh tập trung đông người. Các mặt hàng được tăng cường kiểm tra gồm bánh Trung thu, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và các sản phẩm thực phẩm khác.

Tại các phường, xã, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra các điểm kinh doanh bánh Trung thu, chợ, tuyến phố và khu vực đông dân cư; đồng thời truy xuất nguồn gốc, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn và các hành vi vi phạm.

Công tác kiểm soát sẽ tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, việc sử dụng phụ gia, hương liệu, bao bì, ghi nhãn và điều kiện bảo quản sản phẩm. Với bánh Trung thu, cơ sở kinh doanh phải bảo đảm khu vực trưng bày, bảo quản khô ráo, thoáng mát; tuyệt đối không kinh doanh bánh quá hạn, bánh mốc, hỏng hoặc không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Sở Công Thương được giao chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc; đồng thời, chuyển cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Công an thành phố phối hợp điều tra các vụ việc liên quan đến thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, đồng thời cập nhật phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả để phục vụ công tác cảnh báo và tuyên truyền.

UBND các phường, xã chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kế hoạch tại địa bàn, chủ động phòng ngừa và xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm. Cùng với kiểm tra, thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết cách lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; chỉ mua sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.