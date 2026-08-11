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[INFOGRAPHIC] Từ 15/8, nhiều mức phạt giao thông sẽ thay đổi

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Từ 15/8, nhiều mức phạt giao thông sẽ thay đổi

Từ ngày 15/8, Nghị định 238/2026 có hiệu lực, điều chỉnh và bổ sung mức phạt đối với một số vi phạm giao thông đường bộ trong Nghị định 168/2024.

Thiên Anh
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#giao thông #phạt vi phạm #nghị định #đường bộ #bảo đảm trật tự

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