[INFOGRAPHIC] Từ 15/8, nhiều mức phạt giao thông sẽ thay đổi

Từ ngày 15/8, Nghị định 238/2026 có hiệu lực, điều chỉnh và bổ sung mức phạt đối với một số vi phạm giao thông đường bộ trong Nghị định 168/2024.
Một mẫu SUV được ngụy trang kín vừa bị bắt gặp chạy thử gần nhà máy Honda tại Mỹ, điều này khiến nó được cho là có thể liên quan đến Honda CR-V thế hệ thứ 7.
Bộ GD&ĐT khẳng định Lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình THPT, thời lượng 52 tiết/năm và không phải là môn học tự chọn như tin đồn trên mạng xã hội.
Công an TP HCM đang xác minh vụ một người đàn ông trình báo bị nhóm người mặc trang phục bảo vệ khống chế, đánh tại Khu chế xuất Tân Thuận.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ vụ một trẻ em bị người mặc áo nâu dùng roi đánh tại chùa Bầu, Phú Thọ.
Tổng LĐLĐVN đề xuất lịch nghỉ lễ, Tết và ngày Văn hóa Việt Nam, giúp công chức, viên chức nghỉ ngơi, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Đang vận chuyển 105 cá thể Dúi “lậu” đi tiệu thu, Phan Minh Anh đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy (25 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích khi có hành vi đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu.
Đường bê tông ven biển nối bãi tắm Thuận An với bãi tắm Phú Thuận, phường Thuận An, thành phố Huế mới đưa vào sử dụng khoảng một tháng đã xuất hiện xói lở.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng tập trung nguồn lực, đo được hiệu quả đầu ra, tăng vai trò doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng và thương mại hóa, tránh dàn trải, lãng phí.
Sau khi gây tai nạn khiến một người tử vong, Đỗ Văn Hòe điều khiển ô tô rời hiện trường, đưa phương tiện đi cất giấu rồi bỏ trốn.
Hà Nội triển khai đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026 trên toàn địa bàn 126 phường, xã, từ ngày 8/8 đến 30/9.
Bộ GD&ĐT đề xuất tăng mạnh mức phạt hành chính để răn đe các hành vi gian lận, làm lộ đề và mua bán đề thi trong kỳ thi quốc gia.
UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã cưỡng chế các bến bãi, cảng vật liệu trái phép, siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai.
Do ảnh hưởng của rìa cơn bão Dolphin kết hợp với trường phân kỳ gió trên cao, Hà Nội trời tiếp tục nắng nóng gay gắt.
Do tin tưởng, ông N.T.L. và bà P.T.K.H. đã cho H’Siôn vay số tiền 9,92 tỷ đồng. Hiện đối tượng vay không trả nợ và đã đi khỏi địa phương không liên lạc được.
Một người đàn ông mặc áo nhà chùa có hành vi dùng roi đánh liên tiếp một cháu bé khiến dư luận bức xúc. Sự việc xảy ra tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ.
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng vừa đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp phạm tội do Nguyễn Văn Nam cầm đầu.
Sáng 11/8, Công an Phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, một nhóm thanh thiếu niên đã chuẩn bị xe máy, hung khí để gây rối đã được ngăn chặn kịp thời.
Clip ghi cảnh một nhóm người vây đánh cô gái và nam thanh niên giữa phố Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội khiến công an vào cuộc xác minh.
Do mưa lớn kéo dài khiến 13 điểm ngầm, tràn tại các xã miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.
Chính sách mới của Hà Nội gồm miễn phí sách, hỗ trợ chi phí và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, dự kiến thực hiện từ năm học 2026-2027.