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Lâm Đồng đồng hành cùng doanh nghiệp tối ưu nguồn thu xuất nhập khẩu nông sản

Xã hội

Lâm Đồng đồng hành cùng doanh nghiệp tối ưu nguồn thu xuất nhập khẩu nông sản

Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục tại địa phương, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng sẽ gửi thư ngỏ và đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc về thông quan.

Sỹ Hùng
Sỹ Hùng
#mở rộng dư địa xuất nhập khẩu nông sản #quản lý thu ngân sách tỉnh Lâm Đồng #cải cách thủ tục hải quan doanh nghiệp #phối hợp ngành Thuế Hải quan Thống kê #giải pháp xử lý nợ thuế và đất đai

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